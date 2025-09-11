ইমোতে পরিচয়, ভৈরবে এসে ধর্ষণের শিকার অভিযোগে তরুণীর মামলা

এক তরুণীর সঙ্গে পরিচয় হয় কিশোরগঞ্জের ভৈরব উপজেলার রবিন মিয়ার (২২)। পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইমোতে তাঁদের কথা হতো। সেটি প্রেমের সম্পর্কে গড়ায়। মেয়েটির বাড়ি নরসিংদীতে। রবিনের দেওয়া বিয়ের প্রস্তাবে মেয়েটি গত রোববার ভৈরবে এসে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন অভিযোগে মামলা করেছেন।
ভৈরব থানায় করা মামলার পর গতকাল বুধবার গভীর রাতে ঢাকার লালবাগ এলাকা থেকে রবিনকে গ্রেপ্তার করে র্যাব। পরে তাঁকে ভৈরব থানা–পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
র্যাব-১৪–এর ভৈরব ক্যাম্প সূত্র জানায়, রবিন বিবাহিত, সন্তান আছে। ওই নারীর সঙ্গে ইমোতে তাঁর কথাবার্তা হয় তিন মাস ধরে। রবিনের কাছ থেকে বিয়ের প্রস্তাব পাওয়ার পর মেয়েটি কিছু না ভেবে ভৈরবে চলে আসেন। ধর্ষণের পর মেয়েটিকে রেখে পালিয়ে যান রবিন। মেয়েটি তাঁর মাকে ফোনে সবকিছু বলেন। পরদিন সোমবার মেয়েটি ভৈরব থানায় রবিনের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা করেন।
র্যাবের ভৈরব ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার মো. মোহিত কবির সের্নিয়াবাত বলেন, র্যাব-১০–এর সহযোগিতায় রবিনকে তাঁরা রাজধানীর লালবাগ এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে ভৈরবে নিয়ে আসেন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে তাঁকে ভৈরব থানায় দেওয়া হয়েছে।
ভুক্তভোগী তরুণী প্রথম আলোকে বলেন, ‘প্রথমে মনে হয়েছে, রবিন আমার প্রেমে পড়েছে। বিয়ে করতে চায়। পরে মনে হলো, ধর্ষণের জন্যই ভৈরবে আনা হয়। প্রতারিত হওয়ায় আমি আইনের আশ্রয় নিয়েছি।’
তবে র্যাবের হেফাজতে রবিন সংবাদকর্মীদের বলেন, ইমোতে কথা হতো সত্য। মেয়েটির সঙ্গে তাঁর ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তা–ও সত্য। বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে মেয়েটিকে তিনি ভৈরবে আনেননি। ভৈরব আসার পর তাঁর সঙ্গে মেয়েটির শারীরিক সম্পর্কের কথা স্বীকার করেন তিনি।