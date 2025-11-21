পাবনায় মধ্যরাতে বিএনপির কার্যালয়ে হামলা, ককটেল বিস্ফোরণ ও গুলি

পাবনার ফরিদপুরে বিএনপির কার্যালয়ে হামলা, ককটেল বিস্ফোরণ ও গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে দুর্বৃত্তরা এই হামলা চালায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে আলামত সংগ্রহ করেছে।
ফরিদপুর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক জহুরুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, পৌর সদরে উপজেলা ও পৌর বিএনপির কার্যালয় রয়েছে। রাতে নেতা-কর্মীরা চলে যাওয়ার পর কার্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপর সাড়ে ১২টার দিকে একদল দুর্বৃত্ত ককটেল বিস্ফোরণ ও গুলিবর্ষণ করে প্রথমে কার্যালয়ের দরজা ভাঙচুর করে। পরে ভেতরে ঢুকে চেয়ার-টেবিল ভাঙচুর করে পালিয়ে যায়।
জহুরুল ইসলাম আরও বলেন, ‘আমাদের মধ্যে দলীয় কোনো বিভেদ, গ্রুপিং বা কোনো ঝামেলা নেই। শেখ হাসিনার ফাঁসির রায় হওয়ার পর আওয়ামী দুষ্কৃতকারীরা এ ঘটনা ঘটাতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পুলিশকে জানানোর পর তারা রাতে এবং আজ শুক্রবার সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ককটেল ও গুলির আলামত সংগ্রহ করেছে।’
ফরিদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাকিউল আজম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।