নোয়াখালীতে মনোনয়ন নিলেন বিএনপির পাঁচ প্রার্থী, আছেন দলীয় মনোনয়নবঞ্চিত তিনজনও

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নোয়াখালীর পাঁচটি আসন থেকে বিএনপি মনোনীত তিন প্রার্থীসহ সম্ভাব্য আটজন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। যাঁর মধ্যে বিএনপির মনোনয়নবঞ্চিত তিন প্রার্থীও রয়েছেন।
জেলা নির্বাচন কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার ও আজ বুধবার প্রার্থীরা রিটার্নিং কর্মকর্তা (জেলা প্রশাসক) ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার (ইউএনও) দপ্তর থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন। এর মধ্যে আজ পাঁচজন ও গতকাল তিনজন মনোনয়ন নেন।
রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ছয়টি সংসদীয় আসনের মধ্যে নোয়াখালী–৩ (বেগমগঞ্জ) আসনে এখনো কেউ মনোনয়ন নেননি। বাকি পাঁচটি আসনে আট প্রার্থী মনোনয়ন নিয়েছেন। এর মধ্যে পাঁচজন বিএনপির দলীয় প্রার্থী ও তিনজন দলটির মনোনয়নবঞ্চিত। নোয়াখালী–৪ আসনে দলীয় প্রার্থী ছাড়াও বিএনপির একজন এবং ৬ আসনে দলীয় প্রার্থীর পাশাপাশি আরও দুজন মনোনয়ন নিয়েছেন। মনোনয়ন নেওয়া বিএনপির দলীয় প্রার্থীরা হলেন নোয়াখালী-১ (চাটখিল ও সোনাইমুড়ী আংশিক) আসনে দলের যুগ্ম মহাসচিব এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন, নোয়াখালী-২ (সেনবাগ ও সোনাইমুড়ী আংশিক) আসনে দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক, নোয়াখালী-৪ (সদর ও সুবর্ণচর) আসনে দলের ভাইস চেয়ারম্যান মো. শাহজাহান, নোয়াখালী-৫ (কোম্পানীগঞ্জ ও কবিরহাট এবং সদরের দুই ইউনিয়ন) আসনে উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্য ও ব্যবসায়ী মুহাম্মদ ফখরুল ইসলাম, নোয়াখালী-৬ (হাতিয়া) আসনে কেন্দ্রীয় বিএনপির চট্টগ্রাম বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মাহাবুবের রহমান শামীম।
বিএনপির মনোনয়নবঞ্চিত তিন প্রার্থীর মধ্যে ৪ আসনে দেশমাতা ফাউন্ডেশনের প্রধান সমন্বয়ক আবু সালেহ মো. সায়েম এবং ৬ আসনে সাবেক সংসদ সদস্য ফজলুল আজিম ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য তানভির উদ্দিন মনোনয়ন নিয়েছেন।
জানতে চাইলে জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর এ পর্যন্ত সম্ভাব্য আটজন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। এর মধ্যে আজ পাঁচজন ও সোমবার তিনজন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। প্রার্থী ও তাঁদের পক্ষের লোকজন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন।