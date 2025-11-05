অসুস্থ মেয়েকে দেখে বাড়ি ফেরার পথে পিকআপের চাপায় অটোরিকশাচালক নিহত

ফেনীতে অসুস্থ মেয়েকে হাসপাতালে দেখে বাড়ি ফেরার পথে পিকআপের চাপায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার এক চালক নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার বেলা সাড়ে তিনটার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম পুরোনো মহাসড়কের ফেনী সদর উপজেলার ফতেহপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তির নাম মোহাম্মদ কাশেম (৫০)। তিনি ফেনী সদর উপজেলার শর্শদি ইউনিয়ন ঘাগরা গ্রামের আবুল হাসান বাচ্চুর ছেলে।
পুলিশ, প্রত্যক্ষদর্শী ও নিহতের স্বজনেরা জানান, অসুস্থ মেয়েকে দেখতে দুপুরে ফেনী ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে যান মোহাম্মদ কাশেম। পরে তিনি তাঁর নিজের সিএনজিচালিত অটোরিকশা নিয়ে শর্শদির ঘাগড়া গ্রামের বাড়িতে ফিরছিলেন। তাঁর অটোরিকশা ঢাকা-চট্টগ্রাম পুরোনো মহাসড়কের ফতেহপুর দেওয়ানগঞ্জ রাস্তার মাথায় এলে দ্রুতগতির একটি পিকআপের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে গেলে চালক কাশেম গুরুতর আহত হন। স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে ফেনী ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পরে তাঁর মরদেহ হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়।
ফেনী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সামছুজ্জামান বলেন, দুর্ঘটনার পর পিকআপচালক পালিয়ে যান। ময়নাতদন্তের জন্য নিহত ব্যক্তির মরদেহ হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা চলমান।