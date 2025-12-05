গজারিয়ায় বিএনপির মনোনয়নকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলায় বিএনপির প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে মশালমিছিলকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের সংঘর্ষের ঘটনায় অন্তত সাতজন আহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার বিকেলে উপজেলার জামালদী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
সংঘর্ষের সময় গুলি, গাড়ি ভাঙচুর ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে ছয়জনের নাম জানা গেছে। তাঁরা হলেন স্বাধীন (২৪), মো. সাইদুল (২৫), দেলোয়ার হোসেন (৪৯), সাহিদা বেগম (৫৫), জাকির হোসেন (৪০) ও সিহাদ (১৭)। তাঁরা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্যসচিব মো. মহিউদ্দিন আহমেদের সমর্থক বলে দাবি এক পক্ষের।
মুন্সিগঞ্জ-৩ (সদর-গজারিয়া) আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সমাজকল্যাণ–বিষয়ক সম্পাদক মো. কামরুজ্জামান। এ আসনে মনোনয়নপ্রত্যাশী জেলা বিএনপির সদস্যসচিব মো. মহিউদ্দিন আহমেদ। বৃহস্পতিবার দলীয় প্রার্থী হিসেবে কামরুজ্জামানের নাম ঘোষণার পর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন মহিউদ্দিনের সমর্থকেরা।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় উপজেলার জামালদী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে মশালমিছিলের আয়োজন করেন মহিউদ্দিনের সমর্থকেরা। বিকেলে মশালমিছিলের কার্যক্রম শুরু হয়। সে সময় কামরুজ্জামানের সমর্থকেরা আনন্দ শোভাযাত্রা বের করেন। একপর্যায়ে বিকেল সাড়ে চারটার দিকে উভয় পক্ষ মুখোমুখি হলে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, ককটেল বিস্ফোরণ ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আলী হোসেনের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। এ ঘটনায় উভয় পক্ষের সাতজন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। তাঁদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও উপজেলার একটি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
গজারিয়া উপজেলার হামদর্দ জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক আশরাফ হোসেন জানান, ‘এ ঘটনায় আমাদের হাসপাতালে দুজন রোগী এসেছেন। তাঁদের দুজনকেই প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ঢাকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে স্বাধীন নামে একজনের অবস্থা বেশি খারাপ ছিল। তাঁর দুই হাত ও মাথায় আঘাত রয়েছে।’
গজারিয়া উপজেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব নাদিম মাহমুদ বলেন, ‘আমরা ঝগড়া চাই না। ঝগড়া এড়াতে জামালদী এলাকার একটি ভবনের ছাদে আশ্রয় নিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে ৮-১০ জন আমাদের গুলি করে, ককটেল নিক্ষেপ করে। তাদের গুলিতে আমাদের পাঁচজন আহত হয়েছে। আহতদের উদ্ধার করে আমরা ঢাকা পাঠিয়েছি। তাদের মধ্যে স্বাধীনের অবস্থা গুরুতর।’
এ বিষয়ে কামরুজ্জামানের সমর্থক ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মাসুদ ফারুক বলেন, ‘কামরুজ্জামান গজারিয়া উপজেলার সন্তান। তিনি বিএনপির দলীয় মনোনয়ন পাওয়ায় গজারিয়া উপজেলাবাসীর মধ্যে আনন্দের বন্যা বইছে। আজকে যে খবরটি আপনারা পেয়েছেন, সেটি মূলত এলাকাবাসী একজোট হয়ে আওয়ামী লীগের দালালদের প্রতিহত করেছে।’
মুন্সিগঞ্জ–৩ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী কামরুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমি কয়েক দিন ধরে ঢাকায় রয়েছি। গজারিয়ায় কী হয়েছে, বিষয়টি পুরোপুরি আমার জানা নেই।’
গজারিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আনোয়ার আল আজাদ বলেন, জামালদী বাসস্ট্যান্ড থেকে একটু ভেতরের দিকে একটি গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। কামরুজ্জামানের পক্ষের লোকজন এ ঘটনা ঘটিয়েছেন। মহিউদ্দিন আহমেদের সমর্থক বেশ কয়েকজন এ ঘটনায় আহত হয়েছেন। এর মধ্যে দুজনকে ঢাকা মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে। একজন স্থানীয় হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নিয়েছেন। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।