পাথর লুট ঠেকাতে ধলাই সেতুর নিচে নৌকা চলাচলে নিষেধাজ্ঞা

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জের ধলাই নদে বালু ও পাথর লুট ঠেকাতে নৌকা চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে উপজেলা প্রশাসন। নির্দেশনা অনুযায়ী, ধলাই সেতুর নিচের দুই পাশের ৫০০ মিটার এলাকা থেকে সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্র পর্যন্ত পর্যটকবাহী নৌকা ছাড়া অন্য নৌকা চলাচল করতে পারবে না।
কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ রবিন মিয়া বলেন, ধলাই সেতু রক্ষার পাশাপাশি পাথর ও বালু লুট ঠেকাতে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নিষেধাজ্ঞা অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
উপজেলা প্রশাসন সূত্র জানায়, এ বিষয়ে নির্দেশনা জারি করে গতকাল শুক্রবার বিকেল থেকে প্রচার করা হচ্ছে।
স্থানীয় বাসিন্দরা বলছেন, ধলাই সেতুর নিচের এলাকা থেকে পাথর ও বালু লুটপাটের কারণে সেতুটি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। পাথর ও বালু লুটের প্রতিবাদে তাঁরা মানববন্ধন, বিক্ষোভ, স্মারকলিপি দেওয়ার কর্মসূচি পালন করেছেন। এরপরও ধলাই সেতুর নিচ থেকে অবৈধভাবে বালু ও পাথর লুট চলছিল।
গতকাল রাতে ধলাই সেতুর নিচ থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে দুজনকে এক বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছেন পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত। দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন কোম্পানীগঞ্জের ডাকঘর গ্রামের শফিক আহমেদ (৪০) ও মোহাম্মদ কুদ্দুস (৩০)।
গতকাল রাত দেড়টার দিকে কোম্পানীগঞ্জের ইউএনও মোহাম্মদ রবিন মিয়ার নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে এ কারাদণ্ড দেওয়া হয়।