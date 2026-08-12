দুই ছেলেকে হারিয়ে নওগাঁর আত্রাই উপজেলার গন্ডগোহালি গ্রামের ময়না বেগমের আহাজারি থামছেই না। সম্প্রতি তোলা
দুই ছেলেকে হারিয়ে নওগাঁর আত্রাই উপজেলার গন্ডগোহালি গ্রামের ময়না বেগমের আহাজারি থামছেই না। সম্প্রতি তোলা
জেলা

‘এখন বাড়ি দিয়ে কী হবে, যেখানে হামার দুই বাছাধন নাই’

ওমর ফারুক নওগাঁ

দুই ছেলেকে ঘিরে সংসারের অভাব ঘোচানোর স্বপ্ন দেখেছিলেন নওগাঁর আত্রাই উপজেলার গন্ডগোয়ালী গ্রামের ময়না বেগম (৬৫)। বিভিন্ন ব্যক্তি ও সমিতির কাছ থেকে ঋণ করে তাঁদের সৌদি আরবে পাঠিয়েছিলেন। ঋণের টাকা সুদে-আসলে এখন ৮ লাখ টাকা। সেই ঋণ শোধ করার আগেই সৌদি আরবের কর্মস্থলে অগ্নিকাণ্ডে মারা গেছেন তাঁর দুই ছেলে মোহন প্রামাণিক (২২) ও সুমন প্রামাণিক (১৬)।

গত রোববার সৌদি আরবের রিয়াদের মানফুয়া এলাকায় স্থানীয় সময় দুপুর ১২টার দিকে একটি সোফা তৈরির কারখানায় আগুনে ১৬ বাংলাদেশির মৃত্যু হয়। তাঁদের মধ্যে নওগাঁর ১৩ জন। শুধু আত্রাইয়ের গন্ডগোয়ালী গ্রামেরই চারজন।

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স্বজন হারানোর শোকের পাশাপাশি এসব পরিবারের সামনে এখন বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে বিদেশযাত্রার জন্য নেওয়া ঋণ। স্বজনেরা বলছেন, মরদেহ দেশে ফেরার অপেক্ষার পাশাপাশি এখন তাঁদের ভাবতে হচ্ছে-কীভাবে শোধ করবেন সেই ঋণ, আর কীভাবে চলবে সংসার।

ময়না বেগমের তিন ছেলে ও এক মেয়ে। তাঁর স্বামী অসুস্থ, ঠিকমতো চলাফেরা করতে পারেন না। ছোট ছেলে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী। বড় ছেলে মোহন ও মেজ ছেলে সুমনই ছিলেন পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি।

নির্মাণাধীন বাড়ির ভিটায় দাঁড়িয়ে দুই ছেলের স্মৃতিচারণা করছিলেন ময়না বেগম। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে তোলা

দুই ছেলেকে হারানোর শোকের মধ্যেই ময়না বেগমের কপালে পড়েছে চিন্তার ভাঁজ। আক্ষেপ করে তাই প্রথম আলোকে জানান, বড় ছেলে মোহন সাত বছর আগে জমি বন্ধক রেখে ও সমিতি থেকে ৪ লাখ টাকা ঋণ করে সৌদি গেছিল। সুদে-আসলে সেই টাকা এখন ৮ লাখ টাকা হয়েছে। দুই বছর আগে মেজ ছেলে সুমনও সৌদিতে গেছে।

ময়না বেগমের ভাষ্য, ‘ওরা হামাক স্বপ্ন দেখাছিল ওখানে কাজ করে ঋণের টাকা শোধ করবে। পাকা বাড়ি করে দিবে। ওগের দুজনার পাঠানো টাকা দিয়ে চার দিন আগেই বাড়ির কাজ শুরু করেছি। বড় ছেলের স্বপ্ন, বাড়ি করা শ্যাষ হলে দ্যাশত অ্যাসবে, বিয়া করবে। এখন বাড়ি দিয়ে কী হবে, যেখানে হামার বাছাধনরাই নাই।’

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‘দোয়া-দরুদের পর রুবেল হছে, ছাওয়ালটাই হামার এভাবে চলে গ্যাল’

ময়না বেগমের মতোই অভাব ঘোচাতে ঋণ করে ছেলেকে বিদেশে পাঠিয়েছিলেন আত্রাইয়ের সাইদুর প্রামাণিক ও আনোয়ারা বেগম দম্পতি। তাঁদের ছেলে রুবেল প্রামাণিকও ওই অগ্নিকাণ্ডে নিহত হয়েছেন।

আনোয়ারা বেগম প্রথম আলোকে বলেন, ‘হামাগের অসুখ-বিসুখের কারণে ছাওয়াল হছিল না। একটা ছাওয়াল আশা করিছিনু। ছাওয়াল হলে ভাত-পানি দেবে। বুড়া বয়সে হামাগের দেখবে। অনেক দোয়া-দরুদের পর রুবেল হছে। সেই ছাওয়ালটাই হামার এভাবে চলে গ্যাল। এখন হামাগের কে দেখবে। ১৬ দিন হলো মেয়ে বাচ্চা হছে। সেই ছাওয়ালটাও বাপ হারালো। হামাগের এখন কী হবে?’

রুবেলের বাবা সাইদুর প্রামাণিক মাছ ধরতেন। অসুস্থ হয়ে এখন আর সেই কাজ করতে পারেন না। সংসারের অভাব ঘোচাতে ধারদেনা করে তিন মাস আগে রুবেলকে সৌদি আরবে পাঠানো হয়েছিল। স্বপ্ন ছিল, ছেলে সেখানে কাজ করে ঋণের টাকা শোধ করবে এবং সংসারের অভাব দূর করবে। কিন্তু এর মধ্যেই আসে দুর্ঘটনাটির খবর।

সৌদিতে নিহত শাহীনুরের স্ত্রী-সন্তান। মঙ্গলবার দুপুরে নওগাঁ শহরের পার-নওগাঁ এলাকায়

‘দ্যাশত থাকলে হামার দুই ছাওয়াল তাদের বাপেক প্যাইতো’

নওগাঁ পৌরসভার পার-নওগাঁ রেজিস্ট্রিপাড়ার মিম বেগমের গল্পও একই। সংসারের অভাব ঘোচাতে তাঁর স্বামী শাহীনুর রহমান ৫ লাখ ৭০ হাজার টাকা ঋণ করে পাঁচ মাস আগে সৌদি আরবে যান। ঋণ শোধ হওয়ার আগেই তিনিও ওই অগ্নিকাণ্ডে নিহত হয়েছেন।

মিম বেগম বলেন, নওগাঁ সদর উপজেলার পার-বোয়ালিয়া এলাকায় বসতভিটার জমি বন্ধক রেখে সমিতি থেকে ৫ লাখ ৭০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিলেন শাহীনুর। এখন ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে সমিতির লোকজন বসতভিটার জমি নিয়ে নিতে পারে।

দুই সন্তান ও অসুস্থ শাশুড়িকে নিয়ে সংসার চালানোই এখন কঠিন হয়ে পড়েছে জানিয়ে মিম বেগম বলেন, ‘সুখের আশায় হামার স্বামী বিদেশত গ্যাল। কিন্তু বিদেশত যাইয়েই তার জানটাই চলে গেল। দ্যাশত থাকলে রিকশা-ভ্যান চালায়ে হলেও সংসার চলতো। হামার দুই ছাওয়াল তাদের বাপেক প্যাইতো। এখন ওগের হামি মানুষ করমু কীভাবে?’

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