শিয়ালের সঙ্গে ধাক্কা লেগে সড়কে পড়ে মোটরসাইকেল আরোহী তরুণের মৃত্যু

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখে মধ্যরাতে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন তিন বন্ধু। পথে শিয়ালের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে সড়কে ছিটকে পড়ে মারা গেছেন তাঁদের একজন। গুরুতর আহত অপর দুই তরুণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
গতকাল রোববার দিবাগত রাত ১২টার দিকে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলার শালবাহান ইউনিয়নের বোয়ালমারী এলাকায় পঞ্চগড়-বাংলাবান্ধা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত তরুণের নাম তাওসিফ খান ওরফে মুসা (২২)। তিনি তেঁতুলিয়া উপজেলার তিরনইহাট ইউনিয়নের দরগাসিং-খয়খাটপাড়া এলাকার রফিকুল ইসলামের ছেলে। তাওসিফ স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘হেল্প সোসাইটি’র সদস্য ছিলেন। অসুস্থ মানুষের জন্য রক্ত সংগ্রহ ও সহযোগিতায় যুক্ত ছিলেন তিনি। মাত্র দুই মাস আগে তাঁর বিয়ে হয়।
আহত দুজন হলেন তিরনইহাট ইউনিয়নের দরগাসিং-খয়খাটপাড়া এলাকার মনির হোসেন (২২) ও একই ইউনিয়নের বাবুয়ানী এলাকার শাহরিয়ার হোসেন (২২)।
তেঁতুলিয়া হাইওয়ে থানার পুলিশ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গতকাল রাতে তেঁতুলিয়া উপজেলার বুড়াবুড়ি মির্জা গোলাম হাফিজ উচ্চবিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন ওই তিন বন্ধু। নিজের নতুন কেনা মোটরসাইকেলটি চালাচ্ছিলেন তাওসিফ। পথে বোয়ালমারী এলাকায় আকস্মিকভাবে একটি শিয়াল মহাসড়ক পার হতে গেলে দ্রুতগতির মোটরসাইকেলটি সেটির সঙ্গে ধাক্কা খায়। এতে তিনজনই সড়কে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। স্থানীয় লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে তেঁতুলিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাওসিফ খানকে মৃত ঘোষণা করেন।
অপর দুজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে শাহরিয়ার হোসেনের অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। মনির হোসেন পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
তেঁতুলিয়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দেবাশীষ রায় আজ সোমবার সকালে প্রথম আলোকে বলেন, ‘প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে জেনেছি, মধ্যরাতে তাওসিফ দ্রুতগতিতে মোটরসাইকেল চালাচ্ছিলেন। এ সময় একটি শিয়াল রাস্তা পার হতে গেলে মোটরসাইকেলটি শিয়ালের সঙ্গে ধাক্কা খায়। এতে তিনজনই ছিটকে পড়েন। একজন মারা গেছেন, বাকি দুজন গুরুতর আহত। রাতেই তাওসিফ খানের লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় একটি মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে।’