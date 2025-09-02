রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে রাত ১১টার পর হলে ঢোকায় ৯১ ছাত্রীকে তলব

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলাই ৩৬ আবাসিক হলে রাত ১১টার পর ঢোকায় ৯১ ছাত্রীকে হল প্রাধ্যক্ষের অফিসে তলব করা হয়েছে। হলটির প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক লাভলী নাহার স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে আজ মঙ্গলবার ও আগামীকাল বুধবার বিকেল চারটায় উপস্থিত হতে বলা হয়েছে।
গতকাল সোমবার রাতে এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। এ নিয়ে নানা আলোচনা-সমালোচনা চলছে।
হল প্রশাসনের ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘জুলাই ৩৬ হলের অনাবাসিক ও গণরুমের ছাত্রীদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে দেরিতে (রাত ১১টার পর) হলে ফেরার কারণে নিম্নে উল্লেখিত ছাত্রীদের ক্রমিক নম্বর ১-৪৫ পর্যন্ত মঙ্গলবার এবং ক্রমিক নম্বর ৪৬-৯১ পর্যন্ত রোজ বুধবার বিকেল চারটায় প্রাধ্যক্ষ মহোদয়ের অফিস কক্ষে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হলো।’
প্রাধ্যক্ষের পদত্যাগের দাবি জানিয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক ও আসন্ন রাকসু নির্বাচনে ভিপি পদপ্রার্থী তাসিন খান তাঁর ফেসবুকে লিখেছেন, ‘আমি ভাবছি রাত ১১টার পর হলে কোনো দুর্ঘটনা বা সমস্যা হলেও জুলাই ৩৬ হলের প্রভোস্ট ম্যাম মনে হয় উপস্থিত হতে পারবেন না। সেফটি ইস্যু তো ওনারও আছে...উনিও একজন নারী...এসব প্রতিবন্ধকতা বিবেচনা করে ওনার এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়া উচিত।’
সামাজিক ও অধিকারভিত্তিক সংগঠন স্টুডেন্ট রাইটস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ফাহির আমিন ফেসবুকে লিখেছেন, ‘জুলাই ৩৬ হলে রাত ১১টার পর ফেরা শিক্ষার্থীদের নাম তালিকা নোটিশ বোর্ডে ঝুলিয়ে এমন নির্দেশনা দিয়েছে হল প্রশাসন। বিষয়টা মানহানিকর বলে মনে করছেন অনেক নারী শিক্ষার্থী।’
তবে নুসরাত ইসলাম নামের আইডি থেকে ‘রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার’ গ্রুপে একজন লিখেছেন, ‘এদের মধ্যে কারও যদি কিছু হতো বা কারও সঙ্গে কোনো দুর্ঘটনা ঘটত, দায় আপনি নিতেন? এত উদার হওয়া ভালো নয়। মেয়েদের চলাচলে শালীনতা বজায় রাখাই উত্তম। কাজ শেষ হওয়ার পর নিরাপদ আবাসস্থলে সবাইকে ফেরা উচিত।’
রাকসু নির্বাচনে মহিলাবিষয়ক সম্পাদক পদপ্রার্থী পরিচয় দিয়ে সাইয়িদা হাফসা নামের আইডি থেকে লিখেছেন, ‘এটা নিয়ে অনেকেই নানা মন্তব্য করছেন। কিন্তু বিষয়টি একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন, শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এটা প্রয়োজন। রাত ১১টার পর বাইরে থাকার যৌক্তিক কোনো কারণ দেখি না। যদি যৌক্তিক কারণ থাকে তাহলে আপনাদের নিয়ে যখন বসবে, তখন তা যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করলেই তো হয়ে যায়।’
জুলাই ৩৬ হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক লাভলী নাহার মুঠোফোনে এ বিষয়ে প্রথম আলোকে বলেন, ‘তারা সবাই আমাদের সন্তানের মতো। তাদের খেয়াল রাখা আমাদের দায়িত্ব। নিরাপত্তার স্বার্থেই ছাত্রীদের ডাকা হয়েছে, এখানে অন্য কোনো কারণ নেই। তবে যারা একদিন দেরি করে এসেছে, তাদেরও তালিকায় রাখা হয়েছে, এটা ভুল হয়েছে। দেরি হতেই পারে, তবে সামনে রাকসু নির্বাচন ঘিরে যেন কোনো ধরনের বিপদ না হয়, সতর্কতা অবলম্বনের জন্যই তাদের ডাকা হয়েছে।’