চট্টগ্রামে এনসিপির প্রার্থী ও বৈষম্যবিরোধী নেতাদের নিরাপত্তা দেবে পুলিশ

চট্টগ্রামে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) প্রার্থী ও বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের নেতাদের নিরাপত্তা দিতে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গতকাল রোববার নগর পুলিশ কমিশনার হাসিব আজিজ নগরের ১৬ থানার ওসিদের এই নির্দেশনা দেন।
ঢাকায় ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদিকে গত শুক্রবার গুলি করে হত্যাচেষ্টার ঘটনার পর চট্টগ্রামেও নিরাপত্তা জোরদার করছে পুলিশ। অবশ্য এর আগে গত ৫ নভেম্বর নগরের বায়েজিদ বোস্তামী থানার খন্দকার পাড়া এলাকায় চট্টগ্রাম-৮ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী এরশাদ উল্লাহ গণসংযোগে হামলায় গুলিবিদ্ধ হন পাঁচজন। নিহত হন সরোয়ার হোসেন ওরফে বাবলা নামের এক ‘সন্ত্রাসী’।
চট্টগ্রামের ১৬ আসনের মধ্যে ৯টিতে প্রার্থী ঘোষণা করেছে এনসিপি কেন্দ্রীয় নেতারা। বাকি সাতটিতে এখনো ঘোষণা করা হয়নি। তবে সব আসনের সম্ভাব্য প্রার্থীরা ইতিমধ্যে এলাকায় জনসংযোগ চালাচ্ছেন।
পুলিশের একাধিক সূত্রের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বেতার বার্তায় পুলিশ কমিশনার এই নির্দেশনা দেন। নির্দেশনায় বলা হয়, এনসিপি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিতে হবে। সংশ্লিষ্ট থানার ওসিরা এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেবেন।
পুলিশ কমিশনারের নির্দেশনায় আরও বলা হয়, ফ্যাসিস্টের পক্ষের লোকজন যেন কোনোভাবে দলীয় বা রাজনৈতিক তৎপরতা চালাতে না পারে। ১৬-১৭ ডিসেম্বর ঝটিকা মিছিল, লিফলেট বিতরণের কোনো রকম তৎপরতা বা নাশকতা যেকোনো মূল্যে প্রতিহত করতে হবে।
এ বিষয়ে নগর পুলিশ কমিশনার হাসিব আজিজ সাংবাদিকদের বলেন, কোনো তথ্যর ভিত্তিতে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়নি, ঢাকার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দেওয়া হয়েছে।
হামলার আশঙ্কায় চলাচল সীমিত করেছেন বলে জানান এনসিপির চট্টগ্রাম-৮ আসনের প্রার্থী জোবাইরুল হাসান আরিফ। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছি। পুলিশও যোগাযোগ রাখছে।’