মাদারীপুর-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে এক্সপ্রেসওয়ে অবরোধ করে মশাল হাতে বিক্ষোভ করেন বিএনপি নেতা কামাল জামান মোল্লার সমর্থকেরা। শনিবার সন্ধ্যা ৭টায় ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের মাদবরেরচর ইউনিয়নের মোল্লার বাজার এলাকায়
জেলা

মাদারীপুর-১ ও ২ আসন

বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাহারের দাবিতে এক্সপ্রেসওয়ে ও ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ

প্রতিনিধিমাদারীপুর

মাদারীপুর-১ ও ২ আসনে বিএনপির প্রাথমিক মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে দেশের দুটি গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন দলটির তিনজন নেতা ও তাঁদের অনুসারীরা। শনিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত শিবচর উপজেলার ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের মাদবরেরচর ইউনিয়নের মোল্লার বাজার নামক স্থানে দেড় ঘণ্টা অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন মাদারীপুর-১ আসনে মনোনয়ন স্থগিত হওয়া কামাল জামান মোল্লার সমর্থকেরা। এ সময় একটি মশালমিছিল বের করা হয়। মিছিলটি পদ্মা সেতু টোল প্লাজা ঘুরে মোল্লারবাজারে এলাকায় গিয়ে শেষ হয়।

এর আগে শনিবার বিকেল চারটা থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার রাজৈর বাসস্ট্যান্ডে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ ও অবরোধ কর্মসূচি পালন করেন মাদারীপুর-২ আসনের মনোনয়নবঞ্চিত কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মিল্টন বৈদ্য ও তাঁর অনুসারীরা। এ ছাড়া মাদারীপুর-২ আসনের আরেক মনোনয়নবঞ্চিত কেন্দ্রীয় বিএনপির সহশিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক হেলেন জেরিন খানের অনুসারীরা সদর উপজেলার মস্তফাপুর বাসস্ট্যান্ড গোলচত্বরে বিকেল পাঁচটার দিকে টায়ার জ্বালিয়ে প্রায় ঘণ্টাব্যাপী অবরোধ করে রাখেন। এতে মহাসড়ক দুটিতে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েন সাধারণ যাত্রী ও পরিবহনশ্রমিকেরা।

দলীয় নেতা–কর্মী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ৩ নভেম্বর মাদারীপুর-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন দেওয়া হয় কামাল জামান মোল্লাকে। এক দিন পরেই অনিবার্য কারণে বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে তাঁর মনোনয়ন স্থগিত রাখা হয়। সর্বশেষ গত বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ৩৬টি আসনে দলীয় প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন। এদিন মাদারীপুর-১ আসনে বিএনপি স্থগিতাদেশ পাওয়া কামাল জামান মোল্লার পরিবর্তে জেলা বিএনপির সদস্য ও শিবচর উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক নাদিরা চৌধুরীকে (মিঠু) মনোনয়ন দেওয়া হয়। মাদারীপুর-২ আসনে মনোনয়ন দেওয়া হয় জেলা বিএনপির সদস্যসচিব জাহান্দার আলী জাহানকে।

কামাল জামান মোল্লাকে পুনরায় মনোনয়ন ফিরিয়ে দিতে তাঁর সমর্থকেরা শনিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে মশালমিছিল করে সড়ক অবরোধ করে রাখে। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর তিন দিনের আলটিমেটাম দিয়ে অবরোধ প্রত্যাহার করেন বিক্ষুব্ধরা। এ সময় দেড় ঘণ্টা এক্সপ্রেসওয়েতে যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। এ সময় শত শত যানবাহন আটকে পড়া এক্সপ্রেসওয়ের উভয় লেনে। এতে চরম দুর্ভোগের শিকার হন সাধারণ যাত্রী ও পরিবহনশ্রমিকেরা।

বিক্ষোভে বক্তারা বলেন, শিবচরে বিএনপি নেতা কামাল জামান মোল্লা একজন জনপ্রিয় নেতা। তাঁর মনোনয়ন স্থগিত করা হয়েছিল। হঠাৎ করে বৃহস্পতিবার অন্য একজনকে মনোনয়ন দেয় বিএনপি। এই মনোনয়ন প্রত্যাহার এবং কামাল জামান মোল্লার মনোনয়ন বহাল রাখার দাবি জানান বক্তারা।

শিবচর উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক সাজাহান মোল্লা (সাজু) বলেন, ‘আমরা জামান মোল্লার মনোনয়ন বহাল চাই। কোনো ষড়যন্ত্র মানি না। মনোনয়ন বহাল না রাখলে বড় কর্মসূচি দেওয়া হবে।’

পাঁচ্চর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জহিরুল ইসলাম মুঠোফোনে বলেন, বিএনপি নেতা কামাল জামান মোল্লার অনুসারীরা এক্সপ্রেসওয়ে অবরোধ করে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন। এ কারণে এক্সপ্রেসওয়েতে এক ঘণ্টার মতো সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে হাইওয়ে পুলিশ ও থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে ৪ কিলোমিটার যানজট

মাদারীপুর-২ আসনে জেলা বিএনপির সদস্যসচিব জাহান্দার আলী জাহানকে বিএনপির মনোনয়ন দেওয়ায় শনিবার বিকেল চারটা থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার রাজৈর বাসস্ট্যান্ডে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ ও অবরোধ কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

মাদারীপুর-২ আসনে জেলা বিএনপির সদস্যসচিব জাহান্দার আলী জাহানকে বিএনপির মনোনয়ন দেওয়ার প্রতিবাদে মহাসড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ। শনিবার বিকেলে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের রাজৈর বাসস্ট্যান্ডে

কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মিল্টন বৈদ্য ও তাঁর নেতা–কর্মীরা। এ সময় দেড় ঘণ্টা মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে প্রায় ৪ কিলোমিটার যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে ভোগান্তিতে পড়েন দূরদূরান্তের যাত্রী, রোগী ও চালকেরা। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে মনোনয়নবঞ্চিত মিল্টন বৈদ্যর পক্ষে নেতৃত্ব দেন রাজৈর উপজেলা যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান মৃধা।

হেলেন জেরিনের পক্ষে অবরোধ কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন রাজৈর পৌর বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক শেখ জাকির হোসেন ও মাদারীপুর জেলা কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক ওহিদুজ্জামান খান অহিদ। তাঁদের অভিযোগ, তৃণমূলের মতামত উপেক্ষা করে মাদারীপুর-২ আসনে চাঁদাবাজ ও ফ্যাসিবাদের পুনর্বাসনকারী জাহান্দার আলী জাহানকে দলীয় মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। এ সময় দ্রুত মনোনয়ন পরিবর্তন না করা হলে এই আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন উভয় পক্ষের নেতা–কর্মীরা।
রাজৈর থানা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) মো. কামরুজ্জামান বলেন, মহাসড়ক অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। প্রায় দেড় ঘণ্টার প্রচেষ্টার পর বর্তমানে সড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক আছে।

মাদারীপুর-২ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পাওয়ার আশায় দীর্ঘদিন ধরে রাজপথে নেমে মিছিল ও সমাবেশ করে আসছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির সহ–শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য হেলেন জেরিন খান, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি ও কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মিল্টন বৈদ্য এবং কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সহসাধারণ সম্পাদক হিমেল আল ইমরান।

