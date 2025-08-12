১১ বছর পর সম্মেলনে নেত্রকোনা সদর উপজেলা বিএনপির নেতৃত্ব নির্বাচন

নেত্রকোনা সদর উপজেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন ১১ বছর পর অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার শহরের মোক্তারপাড়া এলাকার জেলা পাবলিক হলে এই সম্মেলনে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে মো. মজিবুর রহমান খান সভাপতি এবং তাজউদ্দিন ফারাস সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, সর্বশেষ ২০১৪ সালে সদর উপজেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ওই সম্মেলনে মো. মজিবুর রহমান খানকে সভাপতি এবং মো. তাজেজুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। এরপর ২০১৯ সালের আগস্টে আহ্বায়ক কমিটি গঠন করে সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। ১১ বছর পর অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে সভাপতি পদে আনারস প্রতীকে মো. মজিবুর রহমান খান ও চেয়ার প্রতীকে মো. তাজেজুল ইসলাম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সাধারণ সম্পাদক পদে ফুটবল প্রতীকে তাজউদ্দিন ফারাস এবং ঘোড়া প্রতীকে মো. আবদুর রাজ্জাক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।
গতকাল দুপুরে জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মো. আনোয়ারুল হক জাতীয় সংগীত পরিবেশন এবং দলীয় ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির ময়মনসিংহ বিভাগের সহসাংগঠনিক সম্পাদক শাহ ওয়ারেছ আলী এবং প্রধান বক্তা ময়মনসিংহ বিভাগের সহসাংগঠনিক সম্পাদক আবু ওয়াহাব আকন্দ।
সন্ধ্যায় দ্বিতীয় পর্বে কাউন্সিল অধিবেশনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ১২টি ইউনিয়নের ৮৫২ ভোটারের মধ্যে ৮৪১ জন ভোট দেন। এতে ৪২৪ ভোট পেয়ে মো. মজিবুর রহমান সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ৪৭৮ ভোট পেয়ে তাজউদ্দিন ফারাস সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।