ফেনীতে এনসিপির কমিটি, পদ পেলেন ৬৭ জন

ফেনীতে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে দলটির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জাহিদুল ইসলাম আহ্বায়ক ও শাহ ওয়ালী উল্লাহ সদস্যসচিবের পদ পেয়েছেন।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে এ কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়। ৬৭ সদস্যের এই কমিটিতে সই করেন দলটির কেন্দ্রীয় সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আবদুল্লাহ। আগামী ছয় মাস এ কমিটি দায়িত্ব পালন করবে।
কমিটিতে জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়কের পদে আবদুল্লাহ আল মনসুর ও যুগ্ম আহ্বায়ক পদে রয়েছেন ফেরদৌস আনোয়ার, এমদাদুল হক, আশরাফ হোসেন, আবদুল্লাহ আল মামুন, জিনাত রেহানা আক্তার, আবদুল হালিম, মোহাম্মদ আবুল কাশেম, জুলফিকার আলী ও রাশেদ আবরার।
এ ছাড়া কমিটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব পদে মুহাইমিন তাজিম ও যুগ্ম সদস্যসচিব পদে জাহাঙ্গীর আলম, আবদুল্লাহ আল জোবায়ের, ফজলে এলাহী, আবদুল কাইয়ুম , জহির রায়হান, বদরুদ্দোজা নোভেল, ওমর ফারুক ও মোসলেহ উদ্দিন রয়েছেন।
অন্যদিকে কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক পদে সুজা উদ্দিন, সহসাংগঠনিক সম্পাদক পদে জিয়া উদ্দিন, সানাউল্লাহ রাশেদ, মিরাজ হোসাইন, ওমর ফারুক শুভ, জোবায়ের আল মুজাহিদ, নাহিদ রাব্বি ও আবদুর রহিম; জুলাই গণ–অভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সম্পাদক পদে আবদুল হালিম ও আবু সাইদ দায়িত্ব পালন করবেন।
কমিটির অন্যরা সদস্যপদে রয়েছেন। তাঁরা হলেন মুহাম্মদ ইদ্রিস আলী, আকবর হোসেন, গোলাম রসুল, শোয়াইবুল ইসলাম, হাবিব খান, কবির আহমেদ, গাজী ওবায়দুল হক, আবুল কালাম, আবু বকর সিদ্দিক, মোহাম্মদ শাহজাহান, আফতাবুল ইসলাম, জাহিদুল ইসলাম, আনিকা নাওয়ার, জাহাঙ্গীর আলম, মাহবুবুর রহমান, আলি হোসাইন, মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন, ফজলুল হক, মনিরুল ইসলাম, আশরাফুজ্জামান কাওসার, ঋতু রাবেয়া, সাদেকুল ইসলাম, নির্মল সরকার, উম্মে হানী, শাহাদাত হোসেন, রেজাউল করিম, জান্নাতুল ফেরদৌস, আরিফ খান, মাহফুজুল হোসাইন, রবিউল আউয়াল, নুরে আজিম, মো. জুনায়েদ হোসেন, আজিমুল হক, জাবেদ ইকবাল, জাকিয়া সুলতানা, আবির হোসাইন ফরায়েজী ও আবদুল হালিম।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে কমিটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব পদে থাকা মুহাইমিন তাজিম বলেন, ‘বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ফেনী জেলার সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করেছিলাম। কেন্দ্রীয় সমন্বয়কদের হাত ধরে গঠিত এনসিপিতে নিজের যোগদানের মাধ্যমে কর্মপরিধি আরও বিস্তৃত করতে পারব।’