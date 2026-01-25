বুধবার বগুড়ায় যাচ্ছেন তারেক রহমান, যাবেন পৈতৃক ভিটায়ও

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান দীর্ঘ ১৯ বছর পর আগামী বুধবার বগুড়ায় আসছেন। রাজশাহী ও নওগাঁয় দলীয় কর্মসূচি শেষে সড়কপথে এদিন তিনি পৈতৃক জেলা বগুড়ায় পৌঁছে রাত যাপন করবেন। পরদিন বৃহস্পতিবার তিনি বগুড়া-৬ (সদর) আসনে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ করবেন এবং জেলা বিএনপি আয়োজিত শহরের ঐতিহাসিক আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠে জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দেবেন।
রোববার ঐতিহাসিক আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠ পরিদর্শন শেষে বগুড়া জেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল করিম এ তথ্য নিশ্চিত করেন। রেজাউল করিম বলেন, তারেক রহমানকে বরণ করতে জেলাবাসী এখন মুখিয়ে আছেন। নেতার আসার খবরে উচ্ছ্বাসের জোয়ারে ভাসছে জেলা।
এর আগে ১১ জানুয়ারি বগুড়ায় যাওয়ার কথা ছিল তারেক রহমানের। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত বিএনপির চেয়ারম্যানের সেই সফর কর্মসূচি বাতিল ঘোষণা করা হয়েছিল। লন্ডনে প্রায় দেড় যুগের নির্বাসন শেষে দেশে ফেরার পর এটাই নিজ নির্বাচনী এলাকায় তারেক রহমানের প্রথম সফর। ২০০৬ সালে সর্বশেষ তিনি বগুড়া সফরে আসেন বলে স্থানীয় বিএনপি সূত্র জানিয়েছে।
ঢাকা–১৭ আসনের পাশাপাশি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তারেক রহমান বগুড়া-৬ (সদর) আসনে বিএনপির প্রার্থী হয়েছেন। বগুড়ার গাবতলীতে তারেক রহমানের বাবা বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের পৈতৃক বাড়ি। ১৯৯১ সালের পর থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত প্রতিটি জাতীয় নির্বাচনে বগুড়া-৭ আসনে (গাবতলী উপজেলা ও শাজাহানপুর উপজেলা) বিএনপির সদ্য প্রয়াত চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া দলের প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং প্রতিটি নির্বাচনে বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন।
তারেক রহমানের আগমন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার ঐতিহাসিক আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠ জনসমুদ্রে রূপান্তর করতে চায় জেলা বিএনপি। এ জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছেন বগুড়া জেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ও বগুড়া-৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী মোশারফ হোসেন।
তারেক রহমানের সফরসূচি নিয়ে প্রথম আলোকে মোশারফ হোসেন জানান, ২৮ জানুয়ারি বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান রাজশাহী ও নওগাঁয় কর্মসূচি শেষে সড়কপথে বগুড়ার উদ্দেশে যাত্রা করবেন। বগুড়ায় পৌঁছানোর পর তিনি ওই দিন শহরের চার তারকা হোটেল নাজ গার্ডেনে রাত্রি যাপন করবেন। পরদিন ঐতিহাসিক আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠে নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ প্রদান ছাড়াও বগুড়া সদরে তাঁর নির্বাচনী এলাকায় ভোট চেয়ে গণসংযোগ করবেন। এ ছাড়া বগুড়ার গাবতলী উপজেলার নশিপুর ইউনিয়নের বাগবাড়ী গ্রামে পৈতৃক বাড়িতেও যাবেন।
বগুড়ায় কর্মসূচি সফল করতে রোববার সন্ধ্যায় জেলা বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে জরুরি সভা আহ্বান করা হয়।