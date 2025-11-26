বাঁ থেকে মিয়া হোসেন, শামীম শিকদার ও সাজিদুর রহমান
সখীপুরে বিএনপির পদত্যাগ করা ১১ নেতার মধ্যে ৩ জনের পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার

প্রতিনিধিসখীপুর, টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইল-৮ (সখীপুর-বাসাইল) আসনে বিএনপি-মনোনীত প্রার্থী আহমেদ আযম খানের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসনের অভিযোগ তুলে পদত্যাগ করা ১১ নেতার মধ্যে ৩ জন পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। আজ বুধবার বিকেলে সখীপুর প্রেসক্লাবে উপস্থিত হয়ে ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট করে তাঁরা পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন।

পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করা তিনজন হলেন সখীপুর উপজেলার দাড়িয়াপুর ইউনিয়ন যুবদলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাজিদুর রহমান, দারিয়াপুর ইউনিয়ন শ্রমিক দলের সদস্যসচিব শামীম শিকদার ও একই কমিটির সদস্য মিয়া হোসেন।

শামীম শিকদার প্রথম আলোকে বলেন, ‘আবেগের বশবর্তী হয়ে পদত্যাগ করেছিলাম। পরে বিবেকের তাড়নায় পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছি।’

জানতে চাইলে উপজেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নাজিম উদ্দীন প্রথম আলোকে বলেন, বিএনপির বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র হচ্ছে। উপজেলা বিএনপি ঐক্যবদ্ধ আছে। জনগণ এবার ধানের শীষে ভোট দেওয়ার জন্য ঐক্যবদ্ধ। আবেগের বশবর্তী হয়ে অনেকেই পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন। আশা করছেন, ভুল বুঝতে পেরে অনেকেই আবার দলে ফিরে আসবেন। যাঁরা ফিরে আসবেন, তাঁদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হবে।

এদিকে পদত্যাগ করা সখীপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি (সাময়িক অব্যাহতি পাওয়া) বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহজাহান (সাজু), সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল বাছেদ মাস্টার, উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি আব্দুল মান্নান ও উপজেলার গজারিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর রউফের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছে জেলা বিএনপি। আজ দুপুরে জেলা বিএনপির কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হয়।

জেলা বিএনপির সভাপতি হাসানুজ্জামিল শাহীন ও সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ ইকবাল স্বাক্ষরিত পৃথক চারটি চিঠিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। ফরহাদ ইকবাল চিঠিগুলো নিজের ফেসবুকে পোস্ট করেছেন। প্রতিটি চিঠিতে উল্লেখ করা ছিল, ‘এই মর্মে জানানো যাচ্ছে যে আপনার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হলো।’

গত সোমবার রাতে ওই ৪ নেতাসহ ১১ জন বিএনপির পদধারী নেতা পদত্যাগ করেন। এরপর গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ২২ জন পদত্যাগ করার ঘোষণা দিয়েছেন। এ নিয়ে প্রথম আলোর অনলাইনে ‘টাঙ্গাইলে আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসনের অভিযোগ তুলে বিএনপির ১১ নেতার পদত্যাগ’ ও ‘দলীয় প্রার্থীর বিরোধিতা করে টাঙ্গাইলে বিএনপির আরও ২২ নেতার পদত্যাগের ঘোষণা’ শীর্ষক শিরোনামে দুটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

