টাঙ্গাইলে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী মায়ের কোল থেকে চুরি যাওয়া শিশু উদ্ধার, নারী আটক

টাঙ্গাইলের সখীপুরে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী মায়ের কোল থেকে ছিনতাই হওয়া আট মাস বয়সী এক শিশুকে ছয় ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় এক নারীকে আটক করা হয়েছে।
গতকাল শুক্রবার রাত দুইটার দিকে গাজীপুরের কাশিমপুর উপজেলার এনায়েতপুর এলাকা থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়। শিশুটিকে চুরি করার অভিযোগে স্বপ্না আক্তার (৩০) নামের এক নারীকে আটক করা হয়।
পুলিশ জানায়, গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে সখীপুর পৌরসভার গণশৌচাগারের সামনে থেকে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী নারী নূর জাহানের কোল থেকে তাঁর আট মাস বয়সী ছেলে নূর মোহাম্মদকে ছিনিয়ে নেন এক নারী। ঘটনার পরপরই শিশুটির মা কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং বিভিন্ন জায়গায় সন্তানের খোঁজ করতে থাকেন।
সিসিটিভি ফুটেজ ও মায়ের কান্নার বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে। পরে সখীপুর থানা-পুলিশ এলাকায় থাকা সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে। ফুটেজে দেখা যায়, সাদা ওড়না পরা ৩০-৪০ বছর বয়সী এক নারী কৌশলে শিশুটিকে নিয়ে ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন।
শিশুটির মা–বাবা দুজনই দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী। তাঁদের বাড়ি সখীপুর উপজেলার কাকড়াজান ইউনিয়নের পাদোয়াচালা গ্রামে। জীবিকার তাগিদে তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে সখীপুর শহরে ভিক্ষা করে জীবন নির্বাহ করে আসছেন।
সখীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হেলাল উদ্দিন বলেন, ঘটনাটি জানার পরপরই পুলিশ তৎপরতা শুরু করে। ছয় ঘণ্টার মধ্যে গাজীপুর থেকে শিশুটিকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে এবং অভিযুক্ত নারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কি না, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। উদ্ধারের পর শিশুটিকে তার পরিবারের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।