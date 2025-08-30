সিরাজগঞ্জে বাইচের নৌকার সঙ্গে বরযাত্রীদের নৌকার সংঘর্ষ, নিহত ২

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় বাইচের নৌকার সঙ্গে বরযাত্রীবাহী ইঞ্জিনচালিত নৌকার সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার বিকেলে উপজেলার দহকুলা সেতু এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
এই দুর্ঘটনায় অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের স্থানীয় বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
নিহত দুজন হলেন উল্লাপাড়া উপজেলার চাকসা গ্রামের রহিচ উদ্দিন (৪৩) ও একই এলাকার নুরুল ইসলাম (৩৭)।
থানা-পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গতকাল বিকেলে চাকসা দক্ষিণপাড়া এলাকার ‘মায়ের দোয়া’ নামের একটি নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতার দল মহড়া শেষে বাড়ি ফিরছিল। পথে দহকুলা সেতু এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা বরযাত্রীবাহী নৌকার সঙ্গে বাইচের নৌকার সংঘর্ষ হয়। এতে বাইচের নৌকাটি ডুবে যায় এবং নৌকায় থাকা বাইচালদের সবাই পানিতে পড়ে যান।
স্থানীয় লোকজন তাঁদের বেশির ভাগ সদস্যকে উদ্ধার করেন। দুজন নিখোঁজ হন। আহত হন অন্তত ১০ জন। আহতদের উদ্ধার করে উল্লাপাড়ায় বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর গভীর রাতে নিখোঁজ দুজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
উল্লাপাড়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রকিবুল হাসান বিষয়টি নিশ্চিত করে আজ শনিবার সকালে প্রথম আলোকে বলেন, নিহত দুজন বাইচ দলের সদস্য ছিলেন। মরদেহ দুটি উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।