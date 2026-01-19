ফেনী জেলার মানচিত্র
ফেনীতে ফেসবুকে বিএনপি ও জামায়াত প্রার্থীর প্রচারণা, কারণ দর্শানোর নোটিশ

প্রতিনিধিফেনী

ফেনী-১ আসনে (ছাগলনাইয়া, পরশুরাম ও ফুলগাজী) আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর দুই প্রার্থীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। গত শনিবার ফেনী-১ আসনে নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির  দায়িত্ব পালনকারী সিনিয়র সিভিল জজ মো. এহসানুল হক দুই প্রার্থীকে পৃথক দুটি নোটিশ দেন।

একটি নোটিশে বলা হয়েছে, বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মুন্সি রফিকুল আলম ওরফে মজনু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নির্ধারিত সময়ের আগেই ভোটের প্রচার চালাচ্ছেন। তিনি তাঁর আইডিতে পোস্টার, ব্যানার ও ভিডিও পোস্ট করছেন। বিষয়টি নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির নজরে আসে। নোটিশে তাঁর ফেসবুক আইডির একটি লিংকও উল্লেখ করা হয়েছে। কমিটির মতে, এ ধরনের প্রচার সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণবিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। সে কারণে কমিটি স্বপ্রণোদিত হয়ে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

নোটিশে মুন্সি রফিকুল আলম ওরফে মজনুকে ২১ জানুয়ারি বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি ফেনী-১ আদালতের অস্থায়ী কার্যালয়ে (সিনিয়র সিভিল জজ আদালত-ছাগলনাইয়া) সশরীর উপস্থিত হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে কেন বিধিমোতাবেক আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশসহ করা হবে না, এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ব্যর্থতায় বিধিমোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নোটিশটি দ্রুত জারি করে জারির প্রতিবেদন আদালতে পাঠানোর জন্য সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে অবগতির জন্য জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট থানায় অনুলিপি পাঠানো হয়েছে।

এ বিষয়ে প্রার্থী মুন্সি রফিকুল আলম ওরফে মজনুকে মুঠোফোন ও হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

এদিকে একই দিন অপর একটি নোটিশে বলা হয়েছে, জামায়াত মনোনীত প্রার্থী এ এস এম কামাল উদ্দিন  সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে তাঁর দুটি আইডি থেকে নির্ধারিত সময়ের আগেই ভোটের প্রচার চালাচ্ছেন। তিনি তাঁর দুটি আইডিতে পোস্টার, ব্যানার ও গণসংযোগের কার্যক্রমের ভিডিও পোস্ট করছেন। বিষয়টি নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির নজরে আসে। নোটিশে তাঁর ফেসবুক আইডির দুটি লিংকও উল্লেখ করা হয়েছে। কমিটির মতে, এ ধরনের প্রচার সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণবিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এ কারণে কমিটি স্বপ্রণোদিত হয়ে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

নোটিশে এ এস এম কামাল উদ্দিনকে ২১ জানুয়ারি বেলা তিনটায় নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি ফেনী-১ আদালতের অস্থায়ী কার্যালয়ে (সিনিয়র সিভিল জজ আদালত-ছাগলনাইয়া) সশরীর উপস্থিত হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে কেন বিধিমোতাবেক আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশসহ করা হবে না, এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে প্রার্থী এ এস এম কামাল উদ্দিনকে মুঠোফোনে একাধিকবার কল করা হলেও তিনিও ফোন ধরেননি।

