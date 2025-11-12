চাঁদপুরে মোটরসাইকেলে পালানো দুর্বৃত্তদের গুলিতে যুবক নিহত

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে দুর্বৃত্তদের গুলিতে রুহুল আমিন (৩৫) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার রূপসা ইউনিয়নের রুস্তমপুর সমিতির পুল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত রুহুল আমিন ফরিদগঞ্জ পৌরসভার পূর্ব বড়ালি এলাকার মিজিবাড়ির হোসেন মিজির ছেলে। তিনি একটি কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে উপজেলার বিভিন্ন বাজারে পণ্য সরবরাহ করতেন।
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী রাঢ়িবাড়ি জামে মসজিদের ইমাম কাউসার আহমেদ বলেন, ‘রাত সাড়ে ১০টার দিকে আমি দোকানের সামনে বসে ফোনে কথা বলছিলাম। হঠাৎ গৃদকালিন্দিয়া সড়কের দিক থেকে এক লোক দৌড়ে এসে ডাকাত, ডাকাত বলে চিৎকার শুরু করেন। পরে লোকটি রাঢ়িবাড়ির ভেতরে ঢুকে যান। তাঁর পেছনে একটি মোটরসাইকেলে করে দুজন ওই বাড়ির ভেতরে ঢোকেন। কিছুক্ষণ পরই মোটরসাইকেলে করে বের হয়ে যান।’
কাউসার আহমেদ জানান, ওই সময় সেতুর পাশে মাছ ধরছিলেন সোহেল নামের একজন। তিনি মোটরসাইকেলে থাকা দুজনকে ধাওয়া করেন এবং টেঁটা দিয়ে একজনকে আঘাত করেন। তখন তাঁরা সোহেলকে লক্ষ্য করে গুলি চালান। এরপর কিছুটা দূরে পশ্চিম পাশে গুলির শব্দ শুনে গিয়ে দেখি গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়েন আছেন রুহুল আমিন। পরে আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন।
খবর পেয়ে রাতেই চাঁদপুরের পুলিশ সুপার আবদুর রকিব, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার লুৎফর রহমান ও মুকুর চাকমা ঘটনাস্থলে আসেন।
ফরিদগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. শাহ আলম বলেন, ‘আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। নিহত ব্যক্তির বুকে–মুখে পাঁচটি গুলি লেগেছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে। এটি ডাকাতির ঘটনা, নাকি পূর্বশত্রুতার জেরে খুন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে পুলিশ কাজ শুরু করেছে। এ ঘটনায় মামলার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।’