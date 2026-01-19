সুনামগঞ্জে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে জামায়াত প্রার্থীকে নোটিশ

সুনামগঞ্জ-৫ আসনে (ছাতক ও দোয়ারাবাজার) জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী আবু তাহির মুহাম্মদ আবদুস সালামকে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দেওয়া হয়েছে। এই আসনের দায়িত্বে থাকা নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির পক্ষে সিলেটের সিভিল জজ ইমরান হোসেন রোববার এই নোটিশ দেন।
নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে, রোববার এই আসনের নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির কাছে সুফি আলম সোহেল নামের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে প্রচারিত ২৫ মিনিট ২০ সেকেন্ডের একটি ভিডিও আসে। এতে দেখা যায়, জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী আবু তাহির মুহাম্মদ আবদুস সালাম ইসলামপুর ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান সুফি আলম সোহেলের বাড়িতে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের পক্ষে গণসংযোগ করছেন। সভায় সুফি আলম সোহেলও প্রার্থী ও প্রতীকের পক্ষে ভোট প্রার্থনা করেন। এই ভিডিও ফুটেজ বিশ্লেষণ করে কমিটি স্বপ্রণোদিতভাবে অনুসন্ধান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়।
নোটিশে আরও উল্লেখ করা হয় যে এ ধরনের গণসংযোগ সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণবিধি ২০২৫–এর ৪ ও ১৮ বিধির লঙ্ঘন। ১৮ বিধি মোতাবেক ২২ জানুয়ারির আগে প্রার্থী বা তাঁর পক্ষে অন্য কারও নির্বাচনী প্রচারণা করার কোনো আইনি সুযোগ নেই। তাই প্রার্থী আবু তাহির মুহাম্মদ আবদুস সালাম ও সুফি আলম সোহেলকে ২৫ জানুয়ারি বেলা সাড়ে ১১টায় কমিটির কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে লিখিত ও মৌখিকভাবে কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে। কেন প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রার্থিতা বাতিলসহ বিধিমোতাবেক অন্যান্য আইনি ব্যবস্থা এবং সুফি আলম সোহেলের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হবে না, তার ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে। অন্যথায় বিধিমোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী আবু তাহির মুহাম্মদ আবদুস সালাম কারণ দর্শানোর নোটিশের বিষয় সম্পর্কে অবহিত আছেন বলে জানিয়েছেন।