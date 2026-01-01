রাঙামাটি জেলা
রাঙামাটি আসনে ৮ প্রার্থীর মধ্যে ছয়জনের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাঙামাটি (২৯৯) আসনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া আট প্রার্থীর মধ্যে ছয়জনের মনোনয়ন বৈধ বলে ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। এক প্রার্থীর মনোনয়ন বিচারাধীন ও একজনের মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার মনোনয়ন যাচাই–বাছাই কার্যক্রম শেষে রাঙামাটি জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে এ তথ্য জানানো হয়।

রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ১ শতাংশ ভোটারের স্বাক্ষর না থাকায় পহেল চাকমার মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে। অপর দিকে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী জসিম উদ্দীনের পানির বিল বকেয়া থাকায় তাঁর প্রার্থিতার বিষয়টি বিচারাধীন রয়েছে। আজ বিকেলে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হবে।

যাচাই–বাছাই শেষে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী দীপেন দেওয়ান, জামায়াতে ইসলামীর মোখতার আহম্মদ, গণ অধিকার পরিষদের এম এ বাশার, বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির জুঁই চাকমা, জাতীয় পার্টির অশোক তালুকদার ও খেলাফত মজলিসের প্রার্থী আবু বক্কর ছিদ্দিকের মনোনয়ন বৈধ বলে ঘোষণা দেন রিটার্নিং কর্মকর্তা।

প্রার্থিতা বাতিলের বিষয়ে জানতে চাইলে স্বতন্ত্র প্রার্থী পহেল চাকমা প্রথম আলোকে বলেন, ‘সমর্থক ফরমে ৭৯টি স্বাক্ষর কম থাকার কারণে আমার মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। তবে এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা হবে। আশা করি, আপিলের ফলাফল আমার পক্ষে যাবে।’

অপর দিকে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী জসিম উদ্দীন দাবি করেন, তাঁর নামে কোনো পানির বিল বকেয়া নেই। একই নামে অন্য একজনের বকেয়া থাকায় ভুল–বোঝাবুঝি হয়েছে। তিনি এ–সংক্রান্ত কাগজ জমা দেবেন।

জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তার পক্ষে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিশাত শারমিন বলেন, আটজন মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। এর মধ্যে ছয় প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ, এক প্রার্থীর বিষয়ে বিকেল পাঁচটায় সিদ্ধান্ত হবে এবং এক প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে।

