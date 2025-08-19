চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য বৈদ্যুতিক শাটল গাড়ি উদ্বোধন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের জন্য বৈদ্যুতিক শাটল গাড়ি চালু করেছে কর্তৃপক্ষ। আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে ক্যাম্পাসে এই গাড়ি চলাচলের উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য অধ্যাপক মুহাম্মদ ইয়াহইয়া আখতার। এই গাড়িতে শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট টাকা পরিশোধ করে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন অনুষদ ও মোড়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন।
‘মা এন্টারপ্রাইজ’ নামের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ও ‘আওয়ার গ্রিন ক্যাম্পাস’ নামের একটি সংগঠন যৌথভাবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বাহনের চলাচল শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে আজ থেকে ছয়টি গাড়ি চলবে। চক্রাকারে জিরো পয়েন্ট থেকে আইন অনুষদ, সমাজবিজ্ঞান অনুষদ, জীববিজ্ঞান অনুষদ, ছাত্রী হল ও ফরেস্ট্রি এলাকায় যাবে এসব গাড়ি। একটি গাড়িতে একসঙ্গে ১৩ থেকে ১৭ জন শিক্ষার্থী বসার সুযোগ পাবেন। প্রশাসনের দেওয়া নির্ধারিত ভাড়া শিক্ষার্থীদের পরিশোধ করতে হবে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপাচার্য ইয়াহইয়া আখতার বলেন, এই গাড়ি চালানো বেশ সহজ। গতকাল বৈঠক করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভাড়াও নির্ধারণ করে দিয়েছে। যাতে রিকশা ভাড়া থেকে সাশ্রয়ে যেন শিক্ষার্থীরা সেবা পান, সে বিষয়টি মাথায় রাখা হয়েছে।
উদ্বোধনের সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় সহ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন খান, সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মো. কামাল উদ্দিন, প্রক্টর অধ্যাপক তানভীর মোহাম্মদ হায়দার আরিফ, সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন এনায়েত উল্যাহ পাটওয়ারী প্রমুখ।
সহ-উপাচার্য মো. কামাল উদ্দিন বলেন, নির্দিষ্ট চুক্তিতে গাড়িগুলো চলবে। প্রাথমিক পর্যায়ে ছয়টি গাড়ি এসেছে। আগামী সপ্তাহে আরও চারটি গাড়ি যুক্ত হবে। কার্যক্রম সফল হলে জুন মাস থেকে আরও ২০টি গাড়ি যুক্ত হওয়ার কথা রয়েছে।