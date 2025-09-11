জেলা

চট্টগ্রামে ‘৩০ সেকেন্ডের’ ঝটিকা মিছিল করা ছাত্রলীগের আট কর্মী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদকচট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে ঝটিকা মিছিলের পর গ্রেপ্তার আটজন
ছবি: পুলিশের সৌজন্যে

চট্টগ্রামে ‘৩০ সেকেন্ডের’ ঝটিকা মিছিল করা আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের আট কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার নগরের ডবলমুরিং এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। এর আগে গতকাল বুধবার নগরের আগ্রাবাদ এলাকায় ঝটিকা মিছিল করেন নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগ ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের একদল নেতা-কর্মী।

গ্রেপ্তার আটজন হলেন ছালে মো. জাফর (২০), বাহারুল হোসেন (২৫), মো. পিয়াস (২৮), মো. আল আমিন শেখ (৩৬), মো. আমির হোসেন (৪০), মো. রাব্বী (২২), মো. মহসীন (২৮) ও মো. মহসিন পাটোয়ারী (৪৮)।

গতকাল বিকেলের দিকে ঝটিকা মিছিলের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, নগরের আগ্রাবাদ এলাকায় বন্দরমুখী সড়কে মিছিল করছেন ১২ থেকে ১৫ জন। তাঁদের হাতে একটি ব্যানার ছিল। সেখানে লেখা, ‘শেখ হাসিনা ফিরবেই, বিজয় আসবেই’। ব্যানারের নিচে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নাম লেখা ছিল।

ডবলমুরিং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বাবুল আজাদ বলেন, ভিডিও দেখে মিছিলে জড়িত আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে থানায় একটি মামলা হয়েছে। মামলায় তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

