তফসিলের আগেই লটারির মাধ্যমে মাঠ প্রশাসন ঢেলে সাজানো হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগেই লটারি প্রথার মাধ্যমে মাঠ প্রশাসনকে ঢেলে সাজানো হবে। নির্বাচন শুরু হওয়ার পাঁচ দিন আগ থেকে মাঠে প্রশাসন শক্ত অবস্থানে থাকবে। এরপর নির্বাচনের দিনসহ পরবর্তী আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখতে আরও আর তিন দিন মাঠে প্রশাসনকে রাখা হবে।
আজ শনিবার বেলা আড়াইটার দিকে পটুয়াখালী সার্কিট হাউসে স্থানীয় সাংবাদিকদের এ কথা বলেন জাহাঙ্গীর আলম। নির্বাচন নিয়ে কোনো জটিলতা দেখছেন না উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘একটি দেশের নির্বাচন নির্ভর করে জনগণ ও রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর। যেহেতু রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনমুখী হয়ে আসনগুলোতে প্রার্থী দেওয়া শুরু করেছে, তাই আর নির্বাচন নিয়ে সামনে কোনো জটিলতা দেখছি না। তবে জানুয়ারিতে নয়, ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে।’
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ত্রায়োদশ নির্বাচন সফল করতে সব প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে মাঠে ৩০ হাজার সেনাসদস্য কাজ করছেন। পর্যায়ক্রমে নির্বাচনের আগে সেনাবাহিনীর ১ লাখ সদস্য মাঠে থাকবেন। এ ছাড়া কোস্টগার্ডের ৪০ হাজার সদস্য, নৌবাহিনীর ৫ হাজার সদস্য, র্যাবের ৮ হাজার সদস্য এবং সাড়ে পাঁচ লাখ আনসার সদস্য নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করবেন।
আনসার সদস্যদের প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জানান, যেকোনো নির্বাচনে আনসার সদস্যেরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাই এবারের নির্বাচনে তাঁদের অস্ত্র দেওয়া হবে।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে করা মামলার রায় ঘোষণা করা হবে আগামী সোমবার। এ রায়কে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। তিনি বলেন, ‘এ রায় ঘিরে সরকার বড় ধরনের কোনো চ্যালেঞ্জ দেখছে না। ইতিমধ্যেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। আশা করি সবকিছু ঠিকঠাকভাবে হবে।’
এ সময় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে ছিলেন, পুলিশের বরিশাল রেঞ্জের ডিআইজি মো. মঞ্জুর মোর্শেদ আলম, পটুয়াখালী জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শহীদ হোসেন চৌধুরী, পটুয়াখালী জেলা পুলিশ সুপার মো. আনোয়ার জাহিদসহ স্থানীয় প্রশাসন এবং সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা।
পটুয়াখালী সার্কিট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলা শেষে ট্যুরিস্ট পুলিশ ও নৌ-পুলিশ ক্যাম্প পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে কুয়াকাটার উদ্দেশে রওনা হন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। এর আগে তিনি পটুয়াখালী শহরে পুলিশ লাইনস ও কোস্টগার্ড বেজ পরিদর্শন করেন।