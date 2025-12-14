মিনিট্রাকের আসনে লুকানো ছিল আগ্নেয়াস্ত্র, চালক-সহকারী গ্রেপ্তার

চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে দেশে তৈরি করা একটি আগ্নেয়াস্ত্রসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ও বাঁশখালী থানার যৌথ অভিযানে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযানে একটি মিনিট্রাকও জব্দ করা হয়েছে।
গ্রেপ্তার দুজন হলেন আহমদ মোস্তফা (২৬) ও অনীক কান্তি দে (২৪)। তাঁরা কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার হোয়ানক এলাকার বাসিন্দা। এর মধ্যে মোস্তফা জব্দ করা মিনিট্রাকটির চালক ও অনীক সহকারী।
পুলিশ জানায়, রাতে উপজেলার ডায়াবেটিক হাসপাতালের সামনে ডিবি ও থানা-পুলিশের তল্লাশিচৌকি স্থাপন করা হয়েছিল। মহেশখালী থেকে চট্টগ্রামমুখী মিনিট্রাকটিতে সেখানে তল্লাশি চালানো হয়। এ সময় মিনিট্রাকের সামনের আসনের পেছনে দেশে তৈরি আগ্নেয়াস্ত্রটি (এলজি) পাওয়া যায়। এরপর চালক ও সহকারীকে গ্রেপ্তার এবং মিনিট্রাকটি জব্দ করা হয়।
বাঁশখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. খালেদ সাইফুল্লাহ অস্ত্র উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, এ ঘটনায় অস্ত্র আইনে মিনিট্রাকটির চালক ও সহকারীর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া অস্ত্রটি তাঁরা কোথায় পেয়েছেন, কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল—বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে।