টাঙ্গাইলে পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে তিনজন নিহত

টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী উপজেলায় পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন একজন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাতটার দিকে উপজেলার বিলাসপুর বটতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন মোটরসাইকেলের আরোহী জামালপুরের মেলান্দহ উপজেলার চরপালিশা গ্রামের জিন্নাত আলীর ছেলে আল-আমীন (৩০), মো. আমিনুলের ছেলে স্বপন মিয়া (৩৫) ও পিকআপ ভ্যানের চালক জামালপুর সদর উপজেলার হাসিল মনিকাবাড়ি এলাকার মৃত নুর ইসলামের ছেলে মো. জুয়েল (৩২)।
পুলিশ জানায়, জামালপুর থেকে আল আমীন ও স্বপন মিয়া মোটরসাইকেলে টাঙ্গাইলের ঘাটাইলের যাচ্ছিলেন। সকাল সাতটার দিকে মোটরসাইকেলটি টাঙ্গাইল-জামালপুর আঞ্চলিক সড়কের বিলাসপুর বটতলা এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এ সময় ঘটনাস্থলেই পিকআপ ভ্যানের চালক ও মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত হন। মোটরসাইকেলের আরেক আরোহী গুরুতর আহত হন। পরে তাঁকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ধনবাড়ী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আই আকরাম হোসেন বলেন, তিনজনের লাশ থানায় আছে। দুর্ঘটনাকবলিত পিকআপ ভ্যান ও মোটরসাইকেল জব্দ করে থানায় আনা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।