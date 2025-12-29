মনজিলা ঝুমা
জেলা

নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার ঘোষণা দিলেন এনসিপি নেত্রী ঝুমা

প্রতিনিধিখাগড়াছড়ি

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে খাগড়াছড়ি আসন থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করলেও নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় কমিটির দক্ষিণাঞ্চলের সংগঠক মনজিলা ঝুমা। গতকাল রোববার দিবাগত রাত দুইটার দিকে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে তিনি এ ঘোষণা দেন।

ফেসবুক পোস্টে ঝুমা লেখেন, ‘এনসিপি প্রাথমিকভাবে যেই ১২৫ আসনে মনোনয়ন দিয়েছিল তার মধ্যে খাগড়াছড়ি ২৯৮ নম্বর আসনে শাপলা কলি মার্কা নিয়ে নির্বাচন করতে আমাকে মনোনীত করেছিল। ২৪ তারিখে আমার পক্ষে আমার দলের খাগড়াছড়ি জেলার আহ্বায়ক মনোনয়ন উত্তোলন করেছে। আগামীকাল জমা দেওয়ার লাস্ট ডেইট। আজ প্রায় ২ ঘণ্টা আগেই দলের আহ্বায়ক জনাব নাহিদ ইসলামকে আমার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছি। আমি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছি না। তবে আমি বিশ্বাস করি তরুণরা সংসদে যাবে, আজ নয়তো কাল।’

পেশায় আইনজীবী মনজিলা ঝুমা বর্তমানে খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর কারণ জানতে তাঁকে একাধিকবার ফোন করা হয়। তবে তিনি সাড়া দেননি।

