চাঁদপুর সিটি কলেজের একাডেমিক স্বীকৃতি স্থগিত, ভর্তি ও পাঠদান বন্ধের নির্দেশ

চাঁদপুর সিটি কলেজের একাডেমিক স্বীকৃতি স্থগিত করে শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড। ফলে সেখানে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থীদের পার্শ্ববর্তী বোর্ড অনুমোদিত স্কুল-কলেজে স্থানান্তরের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
গতকাল সোমবার বিকেলে চাঁদপুর জেলা প্রশাসনের শিক্ষা শাখায় কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক অধ্যাপক নুরুন্নবী আলম স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
চিঠিতে বলা হয়েছে, কলেজটি নিজস্ব জমিতে স্থানান্তর না হওয়া, এনটিআরসিএ সনদবিহীন শিক্ষক দিয়ে পাঠদান, অসন্তোষজনক ফল, পর্যাপ্ত শিক্ষার্থী না থাকা এবং ভবনের বিপুল ভাড়া বকেয়া থাকায় মালিক কর্তৃক তালাবদ্ধ করে দেওয়ার মতো সমস্যার কারণে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এসব বিষয় তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন, পাঠদান ও একাডেমিক স্বীকৃতি প্রদান নীতিমালা-২০২২ (সংশোধিত ২০২৩)-এর অনুচ্ছেদ ১১ অনুযায়ী কলেজটির পাঠদানের অনুমতি ও স্বীকৃতি স্থগিত করা হয়েছে।
চাঁদপুর শহরের ওয়্যারলেস এলাকায় ২০১১ সালে সহিদুল ইসলাম কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন। ২০১৫ সালে কলেজের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি হন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী। ২০২৪ সালে কলেজটি এমপিওভুক্ত হয়। ওই বছরের ১৮ আগস্ট প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ সহিদুল ইসলাম পদত্যাগ করেন। বর্তমান অধ্যক্ষ মোজাহারুল ইসলামসহ কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে তাঁকে জোর করে পদত্যাগ করানোর অভিযোগ ওঠে। তাঁদের বিরুদ্ধে সহিদুল ইসলাম কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে অভিযোগ করেছিলেন।