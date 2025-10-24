ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার লিটন ত্রিপুরা
ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার লিটন ত্রিপুরা
খাগড়াছড়িতে শিক্ষিকাকে অস্ত্রের মুখে তুলে নিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ

খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গায় মোটরসাইকেল আরোহী এক স্কুলশিক্ষিকাকে অস্ত্রের মুখে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় এক যুবক গ্রেপ্তার হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত আটটার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

গ্রেপ্তার যুবকের নাম লিটন ত্রিপুরা (২৪)। তিনি খাগড়াছড়ি সদরের মহালছড়া গোলাবাড়ী এলাকার বাচ্চুরাম ত্রিপুরার ছেলে। ঘটনার পর নিরাপত্তা বাহিনীর একটি দল ওই যুবককে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। ধর্ষণের অভিযোগে ভুক্তভোগী ওই শিক্ষিকার করা মামলায় লিটন ত্রিপুরাকে গ্রেপ্তার দেখিয়েছে পুলিশ।

ভুক্তভোগী শিক্ষিকার অভিযোগ, তিনি গতকাল সন্ধ্যায় খাগড়াছড়ি সদর থেকে বন্ধুর সঙ্গে মোটরসাইকেলে করে মাটিরাঙ্গার একটি পর্যটনকেন্দ্র বেড়াতে যাচ্ছিলেন। পথে লিটন ত্রিপুরা মোটরসাইকেলটির গতি রোধ করেন। একপর্যায়ে পিস্তল ঠেকিয়ে তাঁকে পাশের একটি জঙ্গলে নিয়ে যান লিটন ত্রিপুরা। এরপর তাঁকে ধর্ষণ করা হয়।

ওই শিক্ষিকা জানান, ধর্ষণের পর লিটন তাঁকে আটকে রেখে ১০ হাজার টাকাও দাবি করেন। তখন তিনি যে বন্ধুর সঙ্গে আলুটিলায় যাচ্ছিলেন, তাঁকে ফোন দিয়ে টাকার বিষয়টি জানান। তবে ওই শিক্ষিকাকে তুলে নেওয়ার বিষয়টি ততক্ষণে তাঁর বন্ধু নিরাপত্তা বাহিনী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের জানান। এরপর নিরাপত্তা বাহিনী অভিযান চালিয়ে লিটন ত্রিপুরাকে আটক করে।

জানতে চাইলে ‎মাটিরাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌফিকুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, অস্ত্রটি উদ্ধার করা যায়নি। লিটন ত্রিপুরার নামে মামলা হয়েছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

