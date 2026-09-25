বগুড়ার ধুনট উপজেলার গোসাইবাড়ী ইউনিয়নের চিথুলিয়া গ্রামের দুই সহপাঠী আফরা খাতুন ও উম্মে হাবিবা। এবারের এসএসসি পরীক্ষায় দুজনই জিপিএ-৫ পেয়েছে। ফল প্রকাশের পর দীর্ঘদিন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়নি তাদের। এ জন্য শিখো-প্রথম আলোর জিপিএ-৫ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে উদ্গ্রীব ছিল তারা। আজ বাস-অটোরিকশাসহ বিভিন্ন বাহনে চড়ে তারা সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেয়।
শুক্রবার বগুড়া উপশহর এলাকার বিয়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানস্থলে আসার পর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে আফরা খাতুন বলে, ‘প্রথম আলোর সংবর্ধনার জন্য অপেক্ষায় ছিলাম। আজ সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। সারা রাত ঘুম হয়নি। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে সাতসকালে সংবর্ধনায় এসেছি। এখানে এসে অনেক দিন পর বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। অন্য রকম উত্তেজনা কাজ করছে। আড্ডা হবে, গান হবে, খুবই ভালো লাগছে।’
‘স্বপ্ন দেখো, জীবন গড়ো’ স্লোগানে সারা দেশের ৬৪টি জেলায় প্রথম আলোর আয়োজনে এবং শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিখোর পৃষ্ঠপোষকতায় এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় আজ বগুড়া পর্বের আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়।
এবারের আয়োজনের পাওয়ার্ড বাই বিকাশ। সহযোগিতায় রয়েছে কনকর্ড গ্রুপ, ফ্রেশ, সেভয় আইসক্রিম, কনকা-গ্রী, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি, কোয়ালিটি গ্রুপ, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, জিংক বি, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ শাখা ক্যাম্পাস, আম্বার আইটি লিমিটেড, এটিএন বাংলা ও প্রথম আলো বন্ধুসভা।
শুক্রবার সকাল থেকেই আকাশ ছিল মেঘলা। মাঝেমধ্যে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। সকাল সাড়ে ৯টার পর সূর্য উঁকি দেয় আকাশে। ততক্ষণে শিক্ষার্থীদের পদচারণে মুখর হয়ে ওঠে বিয়াম মডেল স্কুল ও কলেজ প্রাঙ্গণ। দীর্ঘদিন পর বন্ধুর দেখা পেয়ে একজন বলে ওঠে, ‘কী রে বন্ধু, কেমন আছিস, কত দিন পর দেখা!’ কেউ কেউ গল্পে মেতে ওঠে। স্মৃতি ধরে রাখতে সেলফি তোলে। অনেকের সঙ্গে অনুষ্ঠানে আসেন অভিভাবক ও শিক্ষকেরা।
গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ বিএম উচ্চবিদ্যালয় থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে জান্নাতুল মাওয়া। বগুড়ার শিবগঞ্জ ও ধুনটের দুই বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এসেছে সে। একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে বগুড়ার সরকারি আজিজুল হক কলেজে। জান্নাতুল মাওয়া বলে, ‘প্রথম আলোর সংবর্ধনা নিয়ে মনে অন্য রকম অনুভূতি কাজ করছে। তিনজনই এক মেসে থাকি। সারা রাত ঘুমাতে পারিনি। ঘুম থেকে উঠেই তিন বন্ধু মিলে সংবর্ধনা নিতে এসেছি। সেলফি তুলছি, আড্ডা দিচ্ছি।’
সকাল ১০টায় জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। এরপর শিক্ষার্থীরা দাঁড়িয়ে মাদকের বিরুদ্ধে শপথ নেয়। শপথ পড়ান প্রথম আলো বন্ধুসভার বগুড়ার সাধারণ সম্পাদক নাহিদ ফায়সাল। বন্ধুসভার সদস্যদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলোর বগুড়ার নিজস্ব প্রতিবেদক আনোয়ার পারভেজ। অভিভাবকদের মধ্যে বক্তব্য দেন এমদাদ আহমেদ ও মোসেফিনা মুন্নী।
অনুষ্ঠানে অতিথির বক্তব্যে নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক হাছানাত আলী বলেন, ‘আগামীর বাংলাদেশ হবে মেধাবীদের বাংলাদেশ, বৈষম্যহীন বাংলাদেশ। এ জন্য তোমাদের এখনই লক্ষ্য নির্ধারণ করে স্বপ্ন ছোঁয়ার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এসএসসিতে সেরা হয়ে থেমে গেলে চলবে না। সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।’
বিয়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মোস্তাফিজুর রহমান শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, ‘তোমরা শিক্ষাজীবনের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ পার হয়ে এখানে এসেছ। এই সাফল্যের জন্য তোমাদের অভিনন্দন। জীবনের লক্ষ্য অর্জনে বড় স্বপ্ন দেখতে হবে। স্বপ্ন ছোঁয়ার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। সন্তানদের সাফল্য অর্জনে অভিভাবকদেরও যত্নশীল হতে হবে।’
প্রথম আলোর উপসম্পাদক লাজ্জাত এনাব মহছি শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ‘প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে তোমাদের এগিয়ে যেতে হবে। সত্যকে জানতে হবে, বাবা-মায়ের কথা শুনতে হবে। মুখস্থবিদ্যা, মিথ্যা ও মাদককে “না” বলতে হবে।’
সংবর্ধনার ফাঁকে শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় নাচ ও গানের আয়োজন ছিল। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান শোনান কণ্ঠশিল্পী স্বর্গ তৌহিদ, বগুড়ার ‘দল অন্যরকম’ ও ব্যান্ড ‘বি বয়েজ’। তাঁদের গানে গলা মেলায় শিক্ষার্থীরা। নাচে-গানে উৎসবে পরিণত হয় অনুষ্ঠানস্থল। এ ছাড়া কুইজ প্রতিযোগিতা, প্রথম আলো এক্সপেরিয়েন্স জোন নানা আয়োজনে মেতেছিল শিক্ষার্থীরা।
বগুড়ার দুপচাঁচিয়া উপজেলার পুরাতন বাজার এলাকা থেকে মায়ের সঙ্গে সংবর্ধনা নিতে এসেছিল অনামিকা পাল। সে বলে, ‘এমন অনুষ্ঠানে এসে জীবন গড়ার নানা দিকনির্দেশনা পেয়েছি। গুণীজনদের অনেক পরামর্শ শুনেছি। এটা শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে।’