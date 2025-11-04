ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে ছয়জন নিহত হন। আজ মঙ্গলবার দুপুরে নোয়াখালীর কবিরহাট উপজেলায়
নোয়াখালীতে ট্রাক-অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ৬

নিজস্ব প্রতিবেদক নোয়াখালী

নোয়াখালীর কবিরহাট উপজেলায় যাত্রীবাহী সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ছয়জন নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার আনুমানিক বেলা আড়াইটার দিকে কবিরহাট আলিম মাদ্রাসার সামনে সোনাপুর–কোম্পানীগঞ্জ সড়কে এ ঘটনা ঘটে। বিকেল ৪টায় এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত নিহত ব্যক্তিদের নাম–পরিচয় নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আজ বেলা আড়াইটার দিকে কবিরহাট বাজার থেকে যাত্রীবাহী একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা কোম্পানীগঞ্জের বসুরহাটের দিকে যাচ্ছিল। অটোরিকশাটি কবিরহাট হাটবাজার পার হয়ে কবিরহাট আলীম মাদ্রাসার সামনে পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগামী ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই অটোরিশার চালকসহ তিনজন যাত্রী নিহত হন। এ ছাড়া হাসপাতালে নেওয়ার পর আরও তিনজনের মৃত্যু হয়।

জানতে চাইলে দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কবিরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহীন মিয়া। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, বেলা আনুমানিক আড়াইটার দিকে ওই দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনায় অটোরিকশার চালকসহ ছয়জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে তিনজন নারী, তিনজন পুরুষ।

ওসি জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ রয়েছে। তবে এখনো নিহত ব্যক্তিদের কারও নাম পরিচয় পাওয়া যায়নি। দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি দুটি জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় অভিযোগের আলোকে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

