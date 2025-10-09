ঘুষি মেরে বিমানের আসনের সামনে থাকা মনিটর ভাঙলেন যাত্রী

বাংলাদেশ বিমানের যাত্রীদের আসনের সঙ্গে থাকা মনিটর ঘুষি মেরে ভেঙে ফেলেছেন যুক্তরাজ্য থেকে সিলেটে আসা এক যাত্রী। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা ৩৮ মিনিটে যুক্তরাজ্য থেকে সিলেটে আসা বাংলাদেশ বিমানের (বিজি-২০২) উড়োজাহাজে এ ঘটনা ঘটে।
অভিযুক্ত যাত্রীর নাম মো. শওকত আলী। তিনি যুক্তরাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা। বাড়ি মৌলভীবাজার জেলায়। সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের পর তাঁকে আটক করে বিমান বাংলাদেশের কার্যালয়ে রাখা হয়েছে। তিনি মনিটর ভাঙার বিষয়টি স্বীকার করে ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।
বিমান বাংলাদেশ ও ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশ বিমানের বিজি-২০২ উড়োজাহাজটি যুক্তরাজ্য থেকে সিলেট হয়ে ঢাকায় যাওয়ার কথা। ওই উড়োজাহাজের যাত্রী ছিলেন শওকত আলী। আজ সকাল ৯টা ৩৮ মিনিটে উড়োজাহাজটি সিলেট বিমানবন্দরে অবতরণ করলে তাঁর বিরুদ্ধে আসনের সামনে থাকা মনিটর ঘুষি মেরে ভেঙে ফেলার অভিযোগ করেন ক্রুরা। তাঁরা বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানালে ওই যাত্রীকে বিমানবন্দরে বিমান বাংলাদেশের কার্যালয়ে আটকে রাখা হয়। এ সময় ওই যাত্রী মনিটর ভাঙার বিষয়টি স্বীকার করে ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হন। বাংলাদেশ বিমান কর্তৃপক্ষ মনিটরটির দাম ৯ হাজার ২৯ ডলার বলে জানিয়েছে, যা বাংলাদেশি টাকায় ১১ লাখ টাকার বেশি।
ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পরিচালক মো. হাফিজ আহমেদ বলেন, বিমান বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ ওই ব্যক্তিকে আটকে রেখেছে। তাঁর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করার কথা। ক্ষতিপূরণ না দিলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা আছে।