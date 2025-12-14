খাগড়াছড়িতে ‘অপারেশন ডেভিল হান্টে’ তিনজন গ্রেপ্তার

খাগড়াছড়িতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন যুবলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের তিন নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল দিবাগত রাত ১২টার দিকে জেলা সদরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। জেলার গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ও সদর থানা-পুলিশ যৌথভাবে এই অভিযান পরিচালনা করে।
পুলিশ জানায়, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ কায় কিসলু ও জেলা ডিবির ওসি মেজবাহ উদ্দিন এ অভিযানে নেতৃত্ব দেন। অভিযানে জেলা যুবলীগের সদস্য বোরহান উদ্দিন চৌধুরীকে নারকেলবাগান এলাকার আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের সামনে থেকে, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগ সদস্য হাবিবুর রহমানকে পৌর শহরের শান্তিনগর থেকে এবং পৌর যুবলীগ সদস্য মো. রুবেলকে সদরের কুমিল্লা টিলা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।
অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ–২–এর অংশ হিসেবে এই অভিযান পরিচালিত হয়েছে বলে জানান খাগড়াছড়ি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ কায় কিসলু। তিনি বলেন, ‘আসন্ন জাতীয় নির্বাচন বানচাল করার লক্ষ্যে নাশকতার প্রস্তুতির সময় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। সাধারণ মানুষের জানমাল রক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ডেভিল হান্ট ফেজ-টু অপারেশন চলমান থাকবে।’
চলতি বছরের ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে সন্ত্রাস দমন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ও অপরাধীদের আইনের আওতায় আনতে অপারেশন ডেভিল হান্ট শুরু করে সরকার। ওই মাসেই এ অপারেশনে ১১ হাজার ৩১৩ জনকে গ্রেপ্তার করে যৌথ বাহিনী। ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদিকে গুলি করার ঘটনার পর এ অপারেশনের ‘ফেজ-২’ চালু হবে বলে জানান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। গতকাল শনিবার সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আইনশৃঙ্খলাসংক্রান্ত কোর কমিটির সভা শেষে সংবাদ ব্রিফিংয়ে এ ঘোষণা দেন দেন তিনি।
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, জাতীয় নির্বাচনে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও ফ্যাসিস্ট টেররিস্টদের দমনের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২’ চালু করা হবে।