কাপ্তাই হ্রদে ভাসছে হস্তিশাবকের মৃতদেহ, পাহারায় মা

হ্রদের কিনারায় ভাসছে হস্তিশাবকের মৃতদেহ। সেটি পাহারা দিচ্ছে শাবকটির মাসহ হাতির পাল। বন বিভাগের কর্মীরা মৃত শাবকটি উদ্ধারের চেষ্টা করতে গেলেই তেড়ে আসছে হাতির পালটি। এই দৃশ্য রাঙামাটির বরকল উপজেলা সুবলং ইউনিয়নের এলাকায় বরুণাছড়ি এলাকার।
গতকাল মঙ্গলবার সকালে কাপ্তাই হ্রদের কিনারায় মৃত হস্তিশাবকটি দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপর বন বিভাগকে খবর দেওয়া হয়। পরে ঘটনাস্থলে যান প্রাণিসম্পদ ও বন বিভাগের কর্মকর্তারা। তবে হাতির পাল শাবকটি পাহারা দেওয়ায় সেটি আজ বুধবার বেলা আড়াইটা পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।
বন বিভাগ জানায়, হালকা গোলাপি রঙের হস্তিশাবকটির বয়স প্রায় ৯ মাস। এটি এশিয়ান প্রজাতির। জানতে চাইলে আজ সকালে পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগের সুবলং রেঞ্জের কর্মকর্তা মতিউর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, মৃত হস্তিশাবকটি উদ্ধার করতে গতকাল থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে উদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে না। হাতির পালটি তাড়িয়ে শাবকটি উদ্ধার করলে এলাকার মানুষের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। এ কারণে হাতির পালটি তাড়ানোর চেষ্টা না করে অপেক্ষা করা হচ্ছে। মৃত হাতিটির ময়নাতদন্ত করলে কী কারণে মৃত্যু হয়েছে তা জানা যাবে।