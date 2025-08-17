চট্টগ্রামের থিয়েটার ইনস্টিটিউট থেকে নাট্যজন ইকবাল হায়দারকে অব্যাহতি, নতুন পরিচালক নিয়োগ

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন পরিচালিত থিয়েটার ইনস্টিটিউট চট্টগ্রামের (টিআইসি) পরিচালক পদ থেকে একুশে পদকপ্রাপ্ত নাট্যজন আহমেদ ইকবাল হায়দারকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। নাট্যনির্দেশক ও অভিনেতা আহমেদ ইকবাল হায়দারের পরিবর্তে নাট্যকার ও লেখক ওসমান গণি চৌধুরীকে (অভীক ওসমান) অস্থায়ী পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
আজ রোববার এ–সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি করেছে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলতে রাজি হননি।
চট্টগ্রাম নগরের কে সি দে সড়কে ২০০৭ সালে থিয়েটার ইনস্টিটিউট চট্টগ্রাম প্রতিষ্ঠা করে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন। ওই সময় থেকে পরিচালকের দায়িত্ব পালন করে আসছেন তির্যক নাট্যদলের প্রধান আহমেদ ইকবাল হায়দার। টিআইসিতে মঞ্চনাটক, সংগীতানুষ্ঠান, সভা, সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।
টিআইসির পরিচালকের পদ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নাট্যজন আহমেদ ইকবাল হায়দার। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, নাটকের প্রয়োজনেই থিয়েটার ইনস্টিটিউট গড়ে তোলার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সিটি করপোরেশন প্রতিষ্ঠার সময় থেকে পরিচালক পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিয়েছিল। নিয়োগের শর্ত অনুযায়ী সিটি করপোরেশন যেকোনো মুহূর্তে চুক্তি বাতিল করতে পারে।
এদিকে অভীক ওসমানকে পাঁচ শর্তে টিআইসির পরিচালক হিসেবে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। পরিচালক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমি থিয়েটার কর্মী। থিয়েটারের উন্নয়নে এবং সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশে কাজ করে যাব। আর সিটি মেয়র টিআইসিকে আয়বর্ধক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে চান। সে জন্য কাজ করব।’