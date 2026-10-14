মুঠোফোন চার্জে লাগিয়ে গেম খেলছিলেন যুবক, বিস্ফোরণে খণ্ডবিখণ্ড ডিসপ্লে–ব্যাটারি, আহত ২

লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে একটি মুঠোফোন বিস্ফোরিত হয়ে দুই যুবক আহত হয়েছেন। এর মধ্যে একজনের চোখ আশঙ্কাজনকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যার দিকে উপজেলার সোনাপুর ইউনিয়নের চরবগার ভূঁইয়ারহাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
আহত দুজন হলেন ওই এলাকার কবির আহমেদের ছেলে মো. রুবেল (২৫) ও আবদুল মতিনের ছেলে মো. শাকিল (২৫)। তাঁদের মধ্যে রুবেলকে ঢাকার জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং শাকিলকে চাঁদপুরের একটি হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
সোনাপুর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক ইউপি সদস্য দেলোয়ার হোসেন জানান, মো. রুবেল পেশায় ইলেকট্রিশিয়ান এবং শাকিল মুঠোফোন মেরামতের কাজ করেন। দুজন গতকাল চরবগা এলাকার চৌধুরী বাড়ির সামনে একটি দোকানে পাশাপাশি বসা ছিলেন। সেখানে চার্জে লাগানো অবস্থায় মুঠোফোনে অনলাইনে গেম খেলছিলেন রুবেল। খেলার এক পর্যায়ে হঠাৎ মুঠোফোনটি বিস্ফোরিত হয়। বিস্ফোরণের তীব্রতায় মুঠোফোনটির ডিসপ্লে ও ব্যাটারি খণ্ডবিখণ্ড হয়ে রুবেলের মুখ ও চোখে এবং শাকিলের মুখ ও কানে লাগে। এতে দুজন আহত হন।
বিস্ফোরণের ঘটনার পর আহত দুজনকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে রুবেলকে ঢাকায় পাঠানো হয় এবং শাকিলকে চাঁদপুরের একটি হাসপাতালে নিয়ে যান স্বজনেরা।
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা মামুনুর রশিদ বলেন, রুবেলের চোখ ও মুখমণ্ডলের আঘাত অত্যন্ত গুরুতর। বিস্ফোরণের ফলে চোখের ভেতরের অংশে মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। তাই প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েই তাকে ঢাকায় নিয়ে যেতে বলা হয়।