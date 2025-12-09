কোনো ব্যক্তি–দল–গোষ্ঠীর জন্য নির্বাচন এগোনো বা পেছানোর সুযোগ নেই: সারজিস আলম

কোনো ব্যক্তি–দল–গোষ্ঠীর জন্য নির্বাচন এগোনো বা পেছানোর সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে ঠাকুরগাঁও জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সে এনসিপি আয়োজিত জেলা কমিটির পরিচিতি সভা শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।
সারজিস আলম বলেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকার ও নির্বাচন কমিশন বারবার এই কথা বলছে, আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধেই সংসদ নির্বাচন হতে যাচ্ছে। এই জায়গায় এনসিপির দ্বিমত নেই। আমরা কোনো সন্দেহের অবকাশ দেখছি না। এ সময়ের মধ্যে নির্বাচন হলে সবার জন্যই ভালো। কারণ, নির্বাচনকেন্দ্রিক প্রস্তুতি চলছে। অন্তর্বর্তী সরকার কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলের চেয়ে একটা দেশের স্থিতিশীলতা, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অধিক মূল্যায়ন করবে।’
এনসিপির এই নেতা বলেন, ‘আগামী নির্বাচনে দুটি রাজনৈতিক দলের প্রতিযোগিতার যে সরল সমীকরণ, এবার তা আর থাকবে না। বরং তৃতীয় শক্তিশালী রাজনৈতিক দলই নির্ধারণ করবে প্রথম দুটি দলের মধ্যে কোন দল সরকারি দল হিসেবে আগামী সংসদে প্রতিনিধিত্ব করবে। এমনটা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। পাশাপাশি মনে করি, এনসিপি তাদের জায়গা থেকে যখন দেখছে, মধ্যমপন্থার একটি রাজনৈতিক দলের শূন্যতা তৈরি হয়েছে। সেই জায়গায় সংস্কারের পক্ষে যাঁরা আছেন, সেই ধরনের মধ্যমপন্থা, বাংলাদেশপন্থার দলগুলোকে নিয়ে গণতান্ত্রিক সংস্কার জোট গঠন করেছি। আমরা আশা করছি, আজ–কালের মধ্যে আরও একাধিক রাজনৈতিক দল আমাদের এই জোটে দেখতে পাব। এই জোটে যাঁরা আসবেন, আমরা সবাই মিলে একটি মার্কা নিয়ে সংসদ নির্বাচনটি করব এবং জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে আগামী সংসদে যাব।’
বাংলাদেশের জনগণ এবার আর গতানুগতিক কোনো দল, মার্কা ও ব্যক্তির ওপর তাদের সমর্থন দেবে না উল্লেখ করে সারজিস আলম বলেন, ‘আমরা দেখছি, মাঠের পরিস্থিতি পাল্টে গিয়েছে। একজন সাধারণ মানুষ, একজন অটোচালক, যিনি ধানখেতে কাজ করেন—সেই মানুষটা পর্যন্ত এখন তাঁদের ধীরে ধীরে বরকট করছেন। যারা মানুষের কাছে যাচ্ছে, কথা বলছে—এমন মানুষদের প্রতি দেশের মানুষের আগ্রহ বাড়ছে। আমরা মনে করি, মধ্যমপন্থী দল হিসেবে এনসিপি সেই জায়গাটা নিতে চায়।’
ধর্মভিত্তিক দলগুলোর কর্মকাণ্ড বিষয়ে সারজিস আলম বলেন, আগামীর বাংলাদেশে কোনো নির্দিষ্ট ধর্মভিত্তিক দল, তাদের যে আদর্শ, তা যদি সব মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, তখন কিন্তু মানুষ সেই দল থেকে বিমুখ হবে।
এ সময় এনসিপির যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক গোলাম মর্তুজা, ঠাকুরগাঁও জেলা এনসিপির আহ্বায়ক মো. রফিকুল আলম, সদস্যসচিব মো. খলিলুর রহমানসহ এনসিপির জেলা কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।