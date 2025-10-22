ফেনীতে ফুটবল ম্যাচে দর্শকদের হামলা, খেলোয়াড়সহ আহত ১০, সাতটি বাস ভাঙচুর

ফেনীতে জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের একটি খেলায় দর্শকদের হামলায় খেলোয়াড়সহ অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। এ সময় উত্তেজিত জনতা সাতটি বাস ভাঙচুর করেন। আজ বুধবার সন্ধ্যায় ফেনী শহরের একাডেমি এলাকায় ভাষাশহীদ আবদুস সালাম স্টেডিয়ামে এ ঘটনা ঘটে।
আহত ব্যক্তিদের মধ্যে ফেনী সদর উপজেলা দলের খেলোয়াড় নিশাত রয়েছেন। এ ছাড়া হামিম, রকি, আরমান, জুবায়ের, আরিফ, আবদুল্লাহর নাম জানা গেছে। তাঁরা সোনাগাজী উপজেলার বাসিন্দা। আহত ব্যক্তিরা সোনাগাজী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ ফেনীর আশপাশের বিভিন্ন ক্লিনিকে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আজ বিকেলে ভাষাশহীদ আবদুস সালাম স্টেডিয়ামে ফুলগাজী উপজেলা দলের সঙ্গে সোনাগাজী উপজেলা দলের খেলা ছিল। খেলায় ৪-২ গোলে জয়লাভ করে সোনাগাজী উপজেলা দল। খেলা শেষে সোনাগাজীর দর্শকেরা হুড়োহুড়ি করে মাঠে প্রবেশ করেন। এ সময় আগামীকাল বৃহস্পতিবারের ম্যাচের প্রস্তুতির জন্য ফেনী সদর উপজেলা দলের খেলোয়াড়রাও মাঠে ঢোকেন। একপর্যায়ে সদরের খেলোয়াড়দের সঙ্গে সোনাগাজীর দর্শকদের হাতাহাতি লেগে যায়। পরে উভয় পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এ সময় পুলিশ লাঠিপেটা করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে।
সংঘর্ষের সময় বিক্ষুব্ধ জনতা সোনাগাজী উপজেলা দলের খেলোয়াড়দের যাতায়াতে ব্যবহৃত যাত্রীবাহী সাতটি বাসের কাচ ভাঙচুর করে। হামলায় ফেনী সদর উপজেলা দলের খেলোয়াড় নিশাতসহ আরও ১০ জন হন।
সোনাগাজী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রিগেন চাকমা জানান, খেলা শেষে সোনাগাজীর দর্শকদের সঙ্গে সদর উপজেলার লোকজনের সংঘর্ষ হয়। এতে সোনাগাজী থেকে আসা যাত্রীবাহী সাতটি বাস ভাঙচুর করা হয়। এর মধ্যে একটি বাস বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হামিম নামের এক দর্শক গুরুতর আহত হয়ে সোনাগাজী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসা নিচ্ছেন। তাঁর মাথায় চারটি সেলাই পড়েছে।
ফেনী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সামছুজ্জামান বলেন, মাঠে সংঘর্ষের পরপরই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ।
ফেনী অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. ইসমাঈল হোসেন বলেন, ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত, এ বিষয়ে তদন্ত করা হচ্ছে। আগামীকাল বৃহস্পতিবারের ফেনী সদর উপজেলা দল ও ছাগলনাইয়া উপজেলা দলের মধ্যকার সেমিফাইনাল খেলাটি স্থগিত করা হয়েছে।