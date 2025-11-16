সড়ক দুর্ঘটনা
নাটোর থেকে মোটরসাইকেলে কক্সবাজার, ফেরার পথে দুর্ঘটনায় তরুণ বাইকারের মৃত্যু

প্রতিনিধিলোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

নাটোর থেকে সাতটি মোটরসাইকেলে কক্সবাজার বেড়াতে এসেছিলেন ১৩ তরুণ বাইকার। ভ্রমণ শেষে চট্টগ্রাম–কক্সবাজার মহাসড়কের লোহাগাড়ায় নিয়ন্ত্রণ হারায় বহরের একটি মোটরসাইকেল। এতে মারা যান এক বাইকার। আজ রোববার বেলা সোয়া দুইটার দিকে মহাসড়কের লোহাগাড়া উপজেলা অংশের চুনতি জাঙ্গালিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত তরুণের নাম সাকিবুল হাসান (২৫)। তিনি নাটোরের সিংড়া উপজেলার আতাউর রহমানের ছেলে। একটি ‘বাইকার গ্রুপের’ সঙ্গে তিনি নাটোর থেকে মোটরসাইকেলে কক্সবাজার ঘুরতে এসেছিলেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ জানায়, ১৩ সদস্যের এই দল গত বৃহস্পতিবার কক্সবাজারে ভ্রমণে আসে। আজ দলের সদস্যরা ঢাকায় ফিরছিলেন। গতি বেশি থাকায় একটি মোটরসাইকেল চুনতি জাঙ্গালিয়া এলাকায় গতিরোধকে লেগে নিয়ন্ত্রণ হারায়। এরপর মহাসড়কের পাশে একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে আরোহী সাকিবুল গুরুতর আহত হন। দলের অন্য সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

দলের সদস্যদের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, সাকিবুলের সঙ্গে একই মোটরসাইকেলে আরেক আরোহী ছিলেন। তবে তিনি আশঙ্কামুক্ত। জানতে চাইলে দোহাজারী হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক আবদুস সাত্তার প্রথম আলোকে বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। লাশ হাসপাতালে আছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

