শাকসু নির্বাচন স্থগিত চেয়ে হাইকোর্টে রিট, ক্যাম্পাসে প্রার্থী ও শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) নির্বাচন স্থগিত চেয়ে করা রিটের বিরুদ্ধে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করছেন প্রার্থী ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা। একই সঙ্গে শাকসু নির্বাচনসহ তিনটি ইস্যুতে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) প্রধান কার্যালয়ের সামনে গতকাল রোববার কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের অবস্থান কর্মসূচির বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাঁরা।
আজ সোমবার সকাল সোয়া ১০টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলচত্বরে এ বিক্ষোভ শুরু হয়। এ প্রতিবেদন লেখার সময় দুপুর পৌনে ১২টা পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল চলছিল। এতে শাকসু নির্বাচনে ছাত্রশিবির-সমর্থিত ‘দুর্বার সাস্টিয়ান ঐক্য’, ‘সাধারণের ঐক্যস্বর’ প্যানেল এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা অংশ নেন।
বিক্ষোভ চলাকালে শিক্ষার্থীরা ‘শাকসু আমার অধিকার, রুখে দেওয়ার সাধ্য কার’, ‘শাকসু কয় তারিখ, ২০ তারিখ’, ‘শহীদ রুদ্র শিখিয়ে গেছে, লড়াই করে বাঁচতে হবে’, ‘মব করে শাকসু, বন্ধ করা যাবে না’—এ ধরনের নানা স্লোগান দেন। পাশাপাশি তাঁরা আগামীকাল মঙ্গলবার নির্ধারিত সময়েই শাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানান।
‘দুর্বার সাস্টিয়ান ঐক্য’ প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী দেলোয়ার হাসান প্রথম আলোকে বলেন, ‘যারা শুরু থেকেই শাকসু নির্বাচন চায়নি, তাদের সর্বশেষ ট্রাম্পকার্ড হচ্ছে আইন-আদালতের মাধ্যমে নির্বাচন বন্ধ করা। যে আইন ভোটাধিকার হরণ করবে, সেই আইন আমরা মানি না। শিক্ষার্থীদের ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। রিটের শুনানিতে যদি শিক্ষার্থীদের বিপক্ষে রায় আসে, তাহলে শিক্ষার্থীরা মাঠেই থাকবে।’
স্বতন্ত্র সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী পলাশ বখতিয়ার বলেন, ‘আমরা জানি, একজন স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী হাইকোর্টে রিট করেছেন। জাতীয় নির্বাচনের আগে সব নির্বাচন বন্ধ রাখতে ইসির নির্দেশনার পর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শাকসু নির্বাচনের অনুমতি পাওয়া যায়। তবে গতকাল ভিপি প্রার্থী মমিনুর রশীদ নির্বাচন স্থগিতের দাবিতে হাইকোর্টে রিট করেন।’
পলাশ বখতিয়ার আরও বলেন, ‘রিটকারী কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন, ইসির নির্দেশনার পর নির্বাচন হওয়া আইনসম্মত নয়। এ রিটের শুনানি আজ ১১টায় হওয়ার কথা। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ছাত্রদল শাকসু নির্বাচন স্থগিতের দাবি জানিয়েছে। এসবের বিরুদ্ধেই শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করছেন। আমরা চাই, অবিলম্বে সব রিট খারিজ করে আগামীকাল শাকসু নির্বাচন হোক।’
উল্লেখ্য, দীর্ঘ ২৮ বছর পর আগামীকাল মঙ্গলবার শাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। ভোট গ্রহণ শুরু হবে সকাল ৯টায় এবং চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।