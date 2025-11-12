সাভারে ভোরে দুটি মোটরসাইকেলে এসে বাসে আগুন, লাফিয়ে বাঁচলেন চালক

ঢাকার সাভার উপজেলার আশুলিয়ায় দাঁড় করিয়ে রাখা একটি বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ বুধবার ভোররাত সাড়ে চারটার দিকে সরকার মার্কেট এলাকায় বাইপাইল-আবদুল্লাহপুর সড়কের পাশে এ ঘটনা ঘটে।
ওই সময় বাসের ভেতরে ঘুমিয়ে ছিলেন চালক মো. সাত্তার। তিনি জানালা দিয়ে লাফিয়ে বের হয়ে প্রাণে বেঁচেছেন বলে দাবি করেছেন। পরে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে এর আগেই বাসটির আসন ও ইঞ্জিন পুড়ে গেছে বলে জানান ডিইপিজেড ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন কর্মকর্তা প্রণব চৌধুরী।
প্রত্যক্ষদর্শী ও ঢাকা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ডিইপিজেড) ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা জানান, আজ ভোরে সরকার মার্কেট এলাকায় সড়কের পাশে আলিফ পরিবহনের বাসটি দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। ভোররাত সাড়ে ৪টার দিকে দুটি মোটরসাইকেলে চারজন ব্যক্তি সেখানে আসেন। একপর্যায়ে পেট্রল ঢেলে গাড়িতে আগুন দিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে চলে যান। এ সময় চালক বাসের ভেতরে ঘুমিয়ে ছিলেন। আগুন দেখতে পেয়ে তিনি বাসের জানালা দিয়ে বাইরে বের হয়ে যান। পরে আশপাশের লোকজন গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। খবর পেয়ে ডিইপিজেড ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভায়।
ঘটনার প্রসঙ্গে চালক সাত্তার বলেন, ‘রাইতে গাড়ির মইধ্যে ঘুমাইয়া ছিলাম। হঠাৎ আগুনের তাপ লাগলে চোখ খুলে দেখি পুরা গাড়িত আগুন। আমি জানলা দিয়া লাফাইয়া নামছি। নাইমা চিৎকার করছি। চারজন মানুষ হেলমেট পইরা দুইটা হোন্ডা নিয়া আইছিল। সিকিউরিটি আগাইতে আসছিল থামাইতে, আগাইতে আর পারে নাই। তাঁরা (দুর্বৃত্তরা) বন্ধুক দিয়ে ফায়ার করছে। তাঁরা জানলার গ্লাস খুইল্যা আগুন লাগাইয়া দিছে।’