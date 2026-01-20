সরাইলে তারেক রহমানের জনসভা বৃহস্পতিবার, ব্যাপক প্রস্তুতি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের জনসভা উপলক্ষে ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে। আগামী বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলা সদরের কুট্টাপাড়া খেলার মাঠে তাঁর বক্তৃতা দেওয়ার কথা রয়েছে।
দীর্ঘদিন পর এ জেলায় বিএনপির দলীয় প্রধানের উপস্থিতিতে জনসভা হচ্ছে। বিএনপির নেতারা বলছেন, এই জনসভা ঘিরে এলাকায় উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে। নেতা-কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে।
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, দলের প্রধান হওয়ার পর তারেক রহমানের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় প্রথম জনসভা। এ জন্য বিশাল মঞ্চ প্রস্তুত করা হচ্ছে এবং প্রায় দুই একরের খেলার মাঠটি সম্পূর্ণ প্রস্তুত করা হয়েছে। জেলা বিএনপির উদ্যোগে এ সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে জেলা বিএনপির সভাপতি ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ আসনের বিএনপির প্রার্থী খালেদ হোসেন মাহবুব (শ্যামল), ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের বিএনপি জোটের প্রার্থী জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি জুনায়েদ আল হাবীব, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা একাধিকবার কুট্টাপাড়া খেলার মাঠ পরিদর্শন করেছেন।
বিএনপির চেয়ারম্যানের আগমন উপলক্ষে সরাইল উপজেলায় উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে। শুধু দলীয় নেতা-কর্মী নয়, সাধারণ ভোটারদের মধ্যেও উচ্ছ্বাস দেখা যাচ্ছে। কুট্টাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা হাফেজ মোখলেছুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ‘মনে হচ্ছে আমরা একটা আনন্দ-উৎসবের মধ্যে আছি। ভালোই লাগছে।’
আজ মঙ্গলবার সকালে সরেজমিনে দেখা গেছে, জনসভার স্থলে মঞ্চ থেকে শুরু করে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। চারদিকে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্যানার-ফেস্টুনে ছেয়ে গেছে মাঠের আশপাশের ভবন ও গাছপালা।
জেলা বিএনপির সহসভাপতি ও সরাইল উপজেলা বিএনপির সভাপতি আনিছুল ইসলাম ঠাকুর প্রথম আলোকে বলেন, ‘বিএনপির চেয়ারম্যানের এটি এ জেলায় প্রথম জনসভা। এর আগে তিনি দলের যুগ্ম মহাসচিব থাকাকালে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের সরাইলে পথসভা করেছেন। জনসভায় তিনি জেলার ছয়টি নির্বাচনী এলাকার বিএনপি ও জোটের প্রার্থীকে পরিচয় করিয়ে দেবেন। এ ছাড়া জেলার শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত থাকবেন।
আনিছুল ইসলাম ঠাকুর আরও বলেন, জনসভা ঘিরে দলীয় ও জোটের নেতা-কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে। এখানে জেলার প্রতিটি নির্বাচনী এলাকা থেকে নেতা–কর্মীরা আসবেন। কয়েক লাখ মানুষের সমাগম হবে।
আগামী বৃহস্পতিবার তারেক রহমান সিলেটে হজরত শাহজালাল (র.) এর মাজার জিয়ারতের মধ্য দিয়ে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলের প্রচার কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করবেন। ঢাকায় ফেরার পথে তিনি সরাইলের কুট্টাপাড়া খেলার মাঠসহ একাধিক স্থানে জনসভা ও পথসভায় বক্তৃতা করবেন।