অস্ত্র হাতে একজন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের কান্দিপাড়া এলাকায়
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুপক্ষের বিরোধের জেরে গুলি, আহত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদকব্রাহ্মণবাড়িয়া

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুই পক্ষের বিরোধের জেরে প্রকাশ্যে গুলির ঘটনায় তিনজন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পৌনে সাতটার দিকে শহরের কান্দিপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আহত ব্যক্তিরা হলেন কান্দিপাড়ার টুটুল মিয়া (৪৬), মো. শিহাব উদ্দিন ওরফে সোয়েব (২৭) ও  মো. সানজু (২২)।

স্থানীয় সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পৌনে সাতটার দিকে কান্দিপাড়ার মাদ্রাসার রোডে পপুলার প্রেসের সামনে দাঁড়িয়ে টুটুল মিয়াসহ কয়েকজন চা পান করছিলেন। এ সময় একদল লোক এসে গুলি ছোড়ে। এতে টুটুল, শিহাব ও সানজু ছররা গুলিবিদ্ধ হন। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান।

আহত টুটুল মিয়া বলেন, ‘বিভিন্ন সময়ে সাকিলের বিভিন্ন অপকর্মের প্রতিবাদ করায় সে এ কাণ্ড ঘটিয়েছে।’

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক নূর ইবনে বিন সিফাত জানান, একজনের পায়ে ২০-২৫টির মতো রাবার বুলেট রয়েছে। তবে আহত ব্যক্তিরা শঙ্কামুক্ত। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গুলি বের করার জন্য অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন পড়তে পারে।

অভিযুক্ত সাকিল সিকদার কান্দিপাড়ার বাসিন্দা ও সদর উপজেলা কৃষক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক। অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমি কাউকে গুলি করিনি। তারা নিজেরা গুলি করে আমার বিরুদ্ধে বলছে এখন।’

স্থানীয় সূত্র জানায়, গুলিবিদ্ধ টুটুল ও শিহাব জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক দেলোয়ার হোসেনের (দিলীপ) পক্ষের লোক। এ বিষয়ে জানতে চাইলে দেলোয়ার হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, সাকিলসহ কয়েকজন গুলি করেছে তিনি বলে শুনেছেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম বলেন, এলাকায় সাকিল ও দিলীপের পক্ষের মধ্যে বিরোধ চলছে। আধিপত্য বিস্তারের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় তিনজন আহত হয়েছেন। তবে কেউ গুলিবিদ্ধ হয়েছেন কি না, তা তিনি জানেন না। এ বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।

