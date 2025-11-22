চাঁদপুর–৪ (ফরিদগঞ্জ) আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও দলটির জেলা শাখার আমির মাওলানা বিল্লাল হোসেন মিয়াজী নেতা–কর্মীদের নিয়ে মোটরসাইকেল র্যালি করেছেন। এ সময় তিনি দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের পক্ষে ভোট চান।
আজ শনিবার সকালে ফরিদগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে মোটরসাইকেল ও গাড়ি নিয়ে নেতা–কর্মীরা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় জড়ো হন। সেখান থেকে উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করতে মোটরসাইকেল র্যালি শুরু হয়।
র্যালিতে উপস্থিত মাওলানা বিল্লাল হোসেন মিয়াজী বলেন, ‘দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ভোট দিলে আগামীর বাংলাদেশে কোনো সন্ত্রাসীদের স্থান হবে না। শান্তিপূর্ণ সমাজ ও মানুষের অধিকার পূরণের জন্য জামায়াতের নেতা–কর্মীরা ইতিমধ্যে গুরুত্বের সঙ্গে ভূমিকা রেখেছেন। রাজনীতির নামে অনেক নেতা–কর্মী মানুষকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করেছেন। ঠিক সেই সময়ে আমাদের নেতা–কর্মীরা পাহাড়ের মতো মানুষের পাশে থাকার কারণে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও নৈরাজ্য কমেছে। যারা মানুষের অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি করবে, তাদের এই দেশ থেকে বিতাড়িত করা হবে।’
কর্মসূচিতে সংগঠনের উপজেলা আমির মাওলানা ইউনুছ হেলাল, সাধারণ সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন, আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশনের চাঁদপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মো. হারুনুর রশীদ, পৌর জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা মিজানুর রহমানসহ দলটির বিভিন্ন স্তরের নেতা–কর্মীরা অংশ নেন।