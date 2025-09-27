নোয়াখালীর মাইজদী শহরের এই বহুতল ভবন থেকে পড়ে মৃত্যু হয় কলেজছাত্র আশিকুল ইসলামের। আজ দুপুরে তোলা
নোয়াখালীতে ভবনের ছাদ থেকে পড়ে কলেজছাত্রের মৃত্যু, পরিবারের দাবি হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদকনোয়াখালী

নোয়াখালী জেলা শহর মাইজদীতে একটি বহুতল বাণিজ্যিক ভবনের ছাদ থেকে পড়ে এক কলেজছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর নাম আশিকুল ইসলাম ওরফে তিতাস (২৫)। স্থানীয় লোকজনের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আজ শনিবার বিকেল চারটার দিকে নোয়াখালীর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল থেকে পুলিশ তরুণের লাশ উদ্ধার করে। পরে লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়।

এর আগে আজ বেলা দুইটার দিকে মাইজদী বাজারের বিবি কনভেনশন হল নামের বাণিজ্যিক ভবনের আটতলার ছাদ থেকে নিচে পড়ার পর আশপাশের লোকজন আশিকুলকে ‍উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নিহত আশিকুল ইসলামের গ্রামের বাড়ি জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার চৌমুহনী পৌরসভার হাজিপুরে। তিনি পরিবারের সঙ্গে মাইজদী বাজার এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন। পুলিশ বলছে, মৃত্যুর কারণ এখনো অজানা। আর স্বজনদের দাবি, ছাদ থেকে ফেলে দিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

নিহত আশিকুলের মামা আবদুল্লা আল জোবায়ের প্রথম আলোকে বলেন, একই বাড়ির চাচাতো বোনের ছেলে আশিকুল ইসলাম নোয়াখালী সরকারি কলেজে স্নাতক সম্মান শ্রেণির দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। আজ সকালে বাসা থেকে বের হওয়ার পর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে মাইজদী বাজারের বিবি কনভেনশন হলের ভবনে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে কয়েকজন বন্ধুও ছিলেন। বেলা দুইটার দিকে ওই ভবনের আটতলা থেকে তাঁর ভাগনেকে নিচে ফেলে দেওয়া হয়। এরপর আশপাশের লোকজন ভবনের সামনে তাঁকে পড়ে থাকতে দেখে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ভাগনেকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন জোবায়ের। তিনি বলেন, ওই ভবনে ব্যাংক ও বিমার কার্যালয়সহ বেশ কিছু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ওই সব প্রতিষ্ঠানে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ পর্যবেক্ষণ করলেই বেরিয়ে আসবে তাঁর ভাগনের মৃত্যুর আসল কারণ। তাই দ্রুততম সময়ের মধ্যে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান জোবায়ের।

সুধারাম থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আবু তাহের প্রথম আলোকে বলেন, আজ দুপুরে মাইজদী বাজার এলাকার একটি আটতলা ভবনের ছাদ থেকে পড়ার পর এক তরুণকে আশপাশের লোকজন উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পরে খবর পেয়ে তাঁরা হাসপাতাল থেকে লাশ উদ্ধার করেছেন। মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনো অজানা। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করছে পুলিশ। এ ঘটনায় পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

