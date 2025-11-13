আওয়ামী লীগ এআই দিয়ে লকডাউন পালন করছে: এ্যানি

বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি বলেন, ‘আওয়ামী লীগের লকডাউনে কোনো মানুষ নেই। এআই দিয়ে কিছু ছবি তৈরি করে তারা লকডাউন পালন করছে। কিছু নেশাগ্রস্ত উচ্ছৃঙ্খল ছেলেদের দিয়ে টাকার বিনিময়ে গুপ্তভাবে ভোরে ঝটিকা মিছিল করে বাসে আগুন দিয়ে ছবি তুলে তারা ফেসবুকে ছেড়ে দিচ্ছে।’
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে লক্ষ্মীপুরে জনতা ডিগ্রি কলেজে নবীনবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। এতে জেলা বিএনপি ও ছাত্রদলের অন্য নেতা-কর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন।
শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেন, ‘শেখ হাসিনা বলেছিলেন তিনি পালান না, কিন্তু তিনি পালিয়ে গেছেন। তিনি পালিয়ে যাওয়ার আগে তাঁর আত্মীয়স্বজন সবাইকে বিদেশ পাঠিয়ে দিয়েছেন। এরপর তিনি খুব সুন্দরভাবে পালিয়েছেন। কিন্তু এ প্রজন্ম পালিয়ে যায়নি। এ প্রজন্মই আগামী দিনে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেবে।’
ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের আমলে নেতা-কর্মীদের নির্যাতন করা হয়েছে উল্লেখ করে শহীদ উদ্দীন চৌধুরী বলেন, ‘স্বাধীনতার পর থেকেই আওয়ামী লীগ দুর্নীতি, দুঃশাসন ও দুর্বৃত্তায়ন করেছে। এদের হাতে ছিল মুজিব বাহিনী ও রক্ষীবাহিনী। হাসিনার আমলে অনেক নেতা–কর্মীর বিরুদ্ধে হামলা হয়েছে, মামলা হয়েছে। অনেক পরিবার গুম খুনের শিকার হয়েছে।’
নবীনবরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও কলেজ পরিচালনা কমিটির সাবেক সভাপতি শিব্বির মাহমুদ, কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ বেল্লাল হোসেন, জেলা বিএনপির সদস্য আনোয়ার হোসেন ও জেলা ছাত্রদলের সভাপতি হাসান মাহমুদ ইব্রাহিম প্রমুখ।