রংপুরে সার্কিট হাউসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন। আজ শুক্রবার সকালে
শেখ হাসিনাকে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে ভারত এখনো সাড়া দেয়নি : পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে পাঠানোর বিষয়ে দেশটির সরকার এখনো ইতিবাচক সাড়া দেয়নি বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন। আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে রংপুর সার্কিট হাউসে তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এই তথ্য জানান।

তৌহিদ হোসেন বলেন, ‘শেখ হাসিনার ব্যাপারে বিষয়টা হচ্ছে, আমরা চেয়েছি তাঁকে ফেরত পাঠানোর জন্য। যেহেতু উনি সাজাপ্রাপ্ত, সর্বোচ্চ বিচারিক সংস্থা তাঁকে একটি শাস্তি দিয়েছে। কিন্তু আমরা ইতিবাচক সাড়া এখনো পাইনি।’ বিষয়টি সময়সাপেক্ষ উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, ‘এটা নিয়ে আমার মনে হয় অনুমান না করাই ভালো। দেখা যাক, কী হয়। এ ধরনের ঘটনায় ঝট করে এক দিনে, সাত দিনে কোনো পরিবর্তন ঘটে না। আমরা অপেক্ষা করব, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ থেকে দেখি কী প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়।’

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে চিকিৎসার জন্য লন্ডনে নেওয়া প্রসঙ্গেও কথা বলেন পরারাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন। তিনি বলেন, ‘বেগম জিয়াকে আজকে লন্ডনে নেওয়া হচ্ছে না। একটু টেকনিক্যাল সমস্যা দেখা দিয়েছে এয়ারক্রাফট নিয়ে। সে ক্ষেত্রে এক-আধদিন দেরি হতে পারে।’ তারেক রহমানের দেশে ফেরার বিষয়ে তিনি বলেন, এ বিষয়ে তাঁর কাছে কোনো তথ্য নেই। ওনার (তারেক) স্ত্রী সম্ভবত আসছেন বা পৌঁছে গেছেন হয়তো।’

অন্তর্বর্তী সরকার ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন দেবে উল্লেখ করে তৌহিদ হোসেন বলেন, ‘আমাদের সময় খুব সীমিত। আমরা আশা করছি, সঠিকভাবে নির্বাচন হয়ে যাবে ফেব্রুয়ারিতে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে দেশের ভার দিয়ে আমরা সরে যাব। গত এক-দেড় বছরের মধ্যে আমরা চেষ্টা করছি, একটা পথনির্দেশ তৈরি করার, যেটা সহায়তা করবে আমাদের পরে যাঁরা আসবেন তাঁদের। সেই লক্ষ্যে আমরা এগোচ্ছি।’

সংস্কার কার্যক্রম নিয়ে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘অনেকে আশা করেছিলেন, আমরা সব সংস্কার করে দিয়ে যাব। সেটা আসলে সম্ভব না, অনেক দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হয়। আমরা শুরুটা করে দিয়ে যাব। বাকিটা যেটা জনগণের উপকারে আসবে বা জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাবে যে পরিবর্তন, সেটা যাঁরাই ক্ষমতায় আসবে পরবর্তীতে তাঁরা সেটা থেকে সরে আসবেন না। এটা আমাদের প্রত্যাশা।’

চার দিনের সফরে তৌহিদ হোসেন গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রংপুর সাকির্ট হাউসে আসেন। এ সফরে তিনি রংপুর ও নীলফামারীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন।

