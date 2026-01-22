মায়ের চিকিৎসার জন্য ‘সব’ বিক্রি করা মেহেদী ঘুরে দাঁড়ালেন মাশরুম চাষে

রংপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা করেছেন মেহেদী হাসান। শখ ছিল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির। ড্রোন, ক্যামেরা ও পূর্ণাঙ্গ সেটআপ নিয়ে নিজের স্টুডিও ছিল তাঁর। জনপ্রিয় কমেডি শো ‘মীরাক্কেল’ ও ‘হাসো’র সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। কিন্তু মায়ের ফুসফুসে ক্যানসার ধরা পড়ার পর মেহেদীর জীবনের মোড় ঘুরে যায়।
মায়ের চিকিৎসার এক পর্যায়ে শখের স্টুডিও, ড্রোনসহ সব সরঞ্জাম বিক্রি করে দেন মেহেদী হাসান। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে দুই বছর আগে তাঁর মা মারা যান। মায়ের মৃত্যুর পর মানসিকভাবে ভেঙে পড়লেও দমে যাননি মেহেদী। রংপুর নগরের লালকুঠির বাসিন্দা মেহেদী ইউটিউব ঘেঁটে মাশরুম চাষ শুরু করেন। এখন কাঁচা মাশরুম, বীজ ও মাশরুমের বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী বিক্রি করে মেহেদীর মাসে আয় ৬০ থেকে ৭০ হাজার টাকা। নিজে যেমন ঘুরে দাঁড়িয়েছেন, পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছেন অন্তত ৩৫ নারীর।
মেহেদী হাসান প্রথম আলোকে বলেন, ২০২২ সালের অক্টোবরে মাত্র ২০০ টাকার স্পন (বীজ) নিয়ে একটি ড্রামে মাশরুম চাষ শুরু করেন তিনি। ইউটিউব দেখে করা সেই শুরুর প্রচেষ্টায় ১০০টি সিলিন্ডারের (খড়ের প্যাকেট) সব কটিই নষ্ট হয়ে যায়। তবু দমে যাননি তিনি। যোগাযোগ করেন রংপুরের বুড়িরহাট হর্টিকালচার সেন্টারের সঙ্গে। একপর্যায়ে ঢাকার সাভারের মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট থেকে ১০ দিনের উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ নিয়ে নতুন উদ্যমে শুরু করেন মাশরুম চাষ।
মেহেদী এই মাশরুম চাষ করছেন তাঁর শ্বশুরবাড়ি রংপুর নগরের আমাশু কুকরুল এলাকায়। মেহেদী বলেন, গত বছরের জানুয়ারিতে তাঁকে মাশরুম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে তিন লাখ টাকা দেওয়া হয়। এই টাকা দিয়ে তিনি মাশরুম চাষ উপযোগী ঘর করেছেন। শ্বশুরবাড়িতে মাশরুমের বীজ উৎপাদনের ল্যাব স্থাপন করেছেন।
শুধু কাঁচা মাশরুমে সীমাবদ্ধ থাকেননি মেহেদী। তিনি তৈরি করছেন মাশরুমের স্যুপ মিক্স, শুকনা মাশরুম, পাউডার, আচার, চপ ও চিপস। এমনকি মেলাগুলোয়ও তাঁর স্টল বেশ সাড়া ফেলেছে। তিনি বলেন, কাঁচা মাশরুম, স্পন ও মাশরুমের তৈরি খাবার বিক্রি করে তাঁর মাসে ৬০ থেকে ৭০ হাজার টাকা মুনাফা হয়।
মেহেদীর এই উদ্যোগ কাছ থেকে দেখেছেন তাঁর আত্মীয় তমিজ উদ্দিন। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘প্রথম দিকে আমরা বুঝতে পারছিলাম না, ও কী করছে। কিন্তু এখন দেখছি, বছরে এখান থেকে কয়েক লাখ টাকা আয় করা সম্ভব। এখন কৃষি কর্মকর্তারাও নিয়মিত এখানে পরিদর্শনে আসেন।’
নারীদের কর্মসংস্থান
মেহেদীর এই উদ্যোগ এখন আর তাঁর একার নয়। তাঁর দেখাদেখি আমাশু কুকরুল এলাকার ৩৫ নারী মাশরুম চাষ করছেন। এই নারীরা হর্টিকালচার সেন্টার থেকে প্রশিক্ষণ ও বীজ নিয়ে মাশরুম উৎপাদন করে মেহেদীর কাছে বিক্রি করেন।
মাশরুমচাষি ববিতা খাতুন প্রথম আলোকে বলেন, সংসারের কাজের পাশাপাশি মাশরুম চাষ করে এখন মাসে পাঁচ থেকে সাত হাজার টাকা বাড়তি আয় করছেন। এখন স্বামীরাও উৎসাহ দিচ্ছেন।
আরেক চাষি ইয়াসমিন বেগম বলেন, আগে তাঁদের সংসারে আর্থিক টানাপোড়েন ছিল। কিন্তু এক বছর ধরে মাশরুম চাষ করে এখন তাঁরা ভালো আছেন। তিনি বলেন, ‘মেহেদী আমাদের বীজ দেয়, ড্রাম ও সিলিন্ডার পদ্ধতির সবকিছু শিখিয়ে দিয়েছে। আমাদের উৎপাদিত মাশরুম ওর কাছে বিক্রি করি, ফলে বিক্রির কোনো চিন্তা থাকে না।’
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে মেহেদী হাসান বলেন, তিনি মাশরুম চাষকে একটি বড় শিল্প বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পর্যায়ে নিয়ে যেতে চান। তাঁর স্বপ্ন, এমন একটি ব্র্যান্ড তৈরি করা, যা তাঁর অনুপস্থিতিতেও মানুষের কর্মসংস্থান ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে যাবে।
রংপুরের বুড়িরহাট হর্টিকালচার সেন্টারের সদ্য বদলি হওয়া উপপরিচালক (ডিডি) আবু সায়েম প্রথম আলোকে বলেন, মেহেদী মাশরুম উৎপাদন থেকে শুরু করে বিপণন ও মাশরুম দিয়ে বিভিন্ন ধরনের খাবার তৈরি করে সফল হয়েছেন। তিনি নিজে একজন শুধু উদ্যোক্তা নন, অন্য বেশ কিছু পরিবারের আস্থার প্রতীক হয়ে উঠেছেন।