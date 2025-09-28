জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন মহাসড়কের পাশ থেকে যুবকের বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার

ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের ঢাকামুখী লেনের পাশের জঙ্গল থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। লাশটি তোশকে মোড়ানো অবস্থায় একটি প্লাস্টিকের বস্তার ভেতর পাওয়া যায়। ঘটনাটি ঘটেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জয় বাংলা ফটকসংলগ্ন এলাকায়।
পুলিশ জানায়, আজ রোববার সকালে পথচারীরা প্রথমে বস্তাটি পড়ে থাকতে দেখেন। সন্দেহ হওয়ায় বেলা ১১টার দিকে তাঁরা আশুলিয়া থানায় খবর দেন। পুলিশ গিয়ে বস্তার ভেতরে মোড়ানো অবস্থায় ওই যুবকের লাশ উদ্ধার করে।
আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল হাননান প্রথম আলোকে বলেন, লাশের পরিচয় শনাক্তে সিআইডি ও পিবিআইয়ের বিশেষজ্ঞ দল কাজ শুরু করছে।
অজ্ঞাতপরিচয় ওই ব্যক্তির বয়স ৩০-৩৫ বছর। ধারণা করা হচ্ছে, অন্য কোথাও হত্যা করে লাশটি মহাসড়কের পাশে ফেলে যায় দুর্বৃত্তরা। তবে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।