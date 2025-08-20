দিনাজপুরে স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশবান্ধব উদ্ভাবনে আঞ্চলিক ক্যাম্পেইন

দিনাজপুরে স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশবান্ধব উদ্ভাবন নিয়ে আঞ্চলিক ক্যাম্পেইন ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত সোমবার সদর উপজেলা পরিষদের মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে দিনাজপুর পৌরসভা।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আয়োজনের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) কার্যনির্বাহী সদস্য শাহ মোহাম্মদ মাহবুব। এ সময় তিনি দিনাজপুরের ৯টি পৌরসভার ৬০ জন কর্মকর্তা এবং ব্যবসায়ীদের জন্য স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ে তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন। আয়োজনে সহযোগিতা করছে স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রকল্প—প্রবৃদ্ধি, যা অর্থায়ন করেছে সুইজারল্যান্ড ও বাংলাদেশ সরকার। বাস্তবায়ন করছে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও সুইস কন্টাক্ট বাংলাদেশ।
দিনাজপুরের জেলা প্রশাসক মো. রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিডার মহাপরিচালক জীবন কৃষ্ণ সাহা রায়, প্রবৃদ্ধি প্রকল্পের সিনিয়র অ্যাডভাইজার রোকন উদ্দিন আহমেদ। পাশাপাশি অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, সাংবাদিক, শিক্ষার্থী প্রতিনিধিসহ তিন শতাধিক অতিথি অংশ নেন।
অনুষ্ঠানে দিনাজপুর পৌরসভার ধানের তুষের ছাই দিয়ে ইট উৎপাদন ও তার গুণগত মান পরীক্ষা, চালকলের বর্জ্য থেকে টেকসই সমাধান এবং স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সফলতা উপস্থাপন করা হয়। অংশগ্রহণকারীরা স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া ও দীর্ঘমেয়াদি ব্যবসায়িক পরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়ে ধারণা লাভ করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন দিনাজপুর পৌরসভার প্রশাসক ও স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক মো. রিয়াজ উদ্দিন।
অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও গবেষণালব্ধ তথ্য উপস্থাপন করেন দিনাজপুর পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী মিনারুল ইসলাম খান, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কামাল হোসেন এবং দিনাজপুর জেলা চালকল মালিক গ্রুপের সভাপতি মোসাদ্দেক হোসেন।
ক্যাম্পেইনের অংশ হিসেবে দিনব্যাপী স্থানীয় পণ্য ও বাণিজ্য মেলা এবং শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। স্থানীয় প্রায় এক হাজারের বেশি মানুষ মেলায় অংশ নেন। মেলায় নারী উদ্যোক্তারা নিজস্ব পণ্য ও সেবা প্রদর্শনের পাশাপাশি ক্রেতাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ পান।